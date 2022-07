​​​​​कोरिया: बरसात के मौसम में पानी की बजाय आसमान से बिजली गिर रही है. किसान पानी की आस लगाये बैठे हैं लेकिन उन पर आसमानी बिजली आफत बनकर टूट (three killed in lightning strike in Korea)रही है. जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत आने वाले खैरबना गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो भाइयों की मौत हो गई है. खैरबना के पटेल पारा में रहने वाला लक्ष्मण यादव पिता रामकुमार यादव उम्र 24 वर्ष और अखिलेश यादव पिता जमुना प्रसाद यादव उम्र 23 वर्ष, शुक्रवार की शाम 6 बजे खेत में मवेशियों को खिलाने के लिए चारा काट रहे थे. तभी तेज बारिश के कारण आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोनो की मौत हो गई.

इसी प्रकार घटना पुलिस चौकी नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लाई में भी सामने आया है. स्कूलपारा के पीछे रहने वाले मुस्किल कुशा की पुत्री 12 वर्षीय तमन्ना परवीन घर के आंगन में मवेशी बाँध रही थी. तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आने के चलते उसकी मौत (three killed in lightning strike in Korea)हो गई. पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.