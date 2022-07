कोरिया : जिले में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव में दो दिनों में 20 हजार 392 लोगों ने टीकाकरण करवाया. सुरक्षा का टीका लगाने वैक्सीनेशन दल गांव-गांव घूम कर लोगों के घर तक पहुंचकर टीके लगा रहे (team doing vaccination after reaching home in Koriya ) हैं. सड़क हो या चौराहा, मकान हो या दुकान, टीकाकरण दल पूरी मेहनत के साथ गांव-घर पहुंच कर टीका लगा रहे हैं. 21 जुलाई से जारी अभियान में पहले दिन 14 हजार 223 ने कोविड 19 के टीके लगवाएं. वहीं अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को दोपहर तक 7 हजार से ज्यादा लोगों ने सुरक्षा का टीका (Awareness for Precaution Dose in Koriya)लगवाया. टीकाकरण दलों द्वारा पात्रता अनुसार प्रथम और द्वितीय डोज़ के टीके के साथ प्रीकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं. टीके लगवाने वालों में सर्वाधिक संख्या प्रीकॉशन डोज लेने वालों की है. वैक्सीनेशन हेतु पात्रता रखने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों में भी जाकर टीके लगवा सकते हैं.



30 सितंबर तक लगेगा निःशुल्क प्रीकॉशन डोज : कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार जिले में 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों का प्रीकॉशन डोज का टीकाकरण सभी सरकारी कोविड-19 टीकाकरण केन्द्रों में निःशुल्क प्रारंभ किया गया है. लाभार्थी कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे डोज लेने के 06 माह या 26 सप्ताह पूर्ण होने पर ही प्रीकॉशन डोज हेतु पात्र होंगे. यह अभियान 30 सितम्बर 2022 कुल 75 दिनों तक चलाया (Vaccination to avoid corona in Koriya) जायेगा.



वैक्सीनेशन के आंकड़ें : स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार टीकाकरण महाभियान में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 19 हजार 739 , 15 से 17 आयु वर्ग के लोगों ने 252 टीके लगवाएं हैं. विकासखण्ड बैकुण्ठपुर में कुल 2 हजार 410, विकासखण्ड खड़गवां में 4 हजार 597, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ 5 हजार 380, विकासखण्ड भरतपुर में 2 हजार 547, विकासखण्ड सोनहत में 3 हजार 891 और चिरमिरी में 1 हजार 567 ने सुरक्षा का टीका लगवाया.