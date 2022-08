कोरिया : जिले के चरचा थाना अंतर्गत सार्वजनिक जगह पर जुआ खेल रहे 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली (Six gamblers arrested in Koriya) है. जुआरियों के पास से करीब 69 हजार 480 रुपए नकद और ताशपत्ती जब्त किया गया (Koriya Crime news) है.मामले की जानकारी देते हुए चरचा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अनिल कुमार साहू ने बताया कि '' पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली दवाईयां, जुआ, सट्टा पर अंकुश लगाने और प्रभावी कार्यवाही के लिये निर्देशित किया जा रहा (Gambling in koriya ) है. इसी दौरान चरचा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की छिन्दडांड शासकीय आवास के पास मेन रोड में स्ट्रीट लाईट के नीचे कुछ लोग ताश पत्ती से रूपये पैसे का दांव लगा रहे हैं.''

सूचना के बाद घेराबंदी : मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर जाकर घेराबंदी कर सभी जुआरियों को पकड़ लिया गया. इस दौरान संतोष कुमार, सुरेश , शम्भु राजवाड़े , यम कुमार , निसार हुसैन , निकेश के पास से कुल रकम 69,480 रूपये और ताशपत्ती जब्त की गई है.