कोरिया : सारे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के बेरोजगारी भत्ता ना मिलने के विरोध में युवा मोर्चा भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश आवाहन पर एसडीएम कार्यालय का घेराव (Siege of SDM office in Koriya) हुआ. युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी एवं सारे मोर्चा के संयुक्त टीम ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया. जिसमें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री प्रदेश के नेता मौजूद (BJYM protests in Koriya) रहे. आपको बता दें भाजपाइयों का कहना है कि ''भूपेश सरकार जिस ने वादा किया था कि जब यह सरकार में आएंगे तब बेरोजगारों को 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे पर आज दिनांक तक एक बेरोजगार को भी 1 रुपया बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है. विरोध में आज पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा अपना अपना प्रदर्शन कर रही है.''

बेरोजगारी को लेकर एसडीएम दफ्तर का घेराव

इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री एवं सूरजपुर नगरपालिका के उपाध्यक्ष रितेश गुप्ता ने बताया कि ''भूपेश सरकार ने किस तरह युवाओं कुछ अलग है और अगर वे उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो 2024 में होने वाले चुनाव में सारे युवा छत्तीसगढ़ में तख्तापलट करेंगे . जब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता तब तक हमारा या आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा.'' युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अंचल राजवाड़े ने बताया कि ''वे लगातार युवाओं के हित की बात करेंगे और युवाओं के साथ रहेंगे. इसका प्रमाण है कि आज कितनी भारी संख्या में युवा साथी भारतीय जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन में आए हैं.''कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल, पूर्व मंत्री भैया लाल राजवाड़े, जिला उपाध्यक्ष शैलेश शिवहरे, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अंचल राजवाड़े समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित थे.