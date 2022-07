कोरिया : छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कितनी संवेदनशील (Sensitivity of CM Bhupesh) है ये कई बार उनकी योजनाओं ने साबित किया (Financial help to two families in Koriya) है. सीएम भूपेश जब जिलों के दौरे पर थे उस वक्त भी ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने अपने फैसलों से जनता का दिल जीत लिया.इसी दौरान जब सीएम भूपेश मनेंद्रगढ़ के दौरे पर थे तो नई लेदरी में समाज और संगठनों के लोगों से मुलाकात कर रहे थे. इसी दौरान उनके सामने एक फरियाद रखी गई.जिसमें एक गरीब परिवार की बेटी को पढ़ाई के लिए पैसों की जरुरत थी. जैसे ही सीएम को इसकी जानकारी मिली उन्होंने मंच से ही परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी.

सीएम भूपेश की घोषणा हुई पूरी : सीएम के निर्देश के बाद त्वरित कार्यवाई करते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा (Koriya Collector Kuldeep Sharma) ने खुशी के माता-पिता को आर्थिक सहायता राशि का चेक सौंपा. मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के प्रति छात्रा खुशी के पिता विजय और माता प्राची ने हार्दिक आभार व्यक्त किया. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री से नई लेदरी में मुलाकात के दौरान खुशी ने बताया कि '' वह एम्स भोपाल में अध्ययनरत है. नीट में उन्होंने सेकण्ड रेंक हासिल की है. जिसके कारण एम्स भोपाल में मेडिकल शिक्षा के लिए एडमिशन मिला है.परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण कॉलेज की फीस और पढ़ाई प्रति वर्ष एक लाख रूपए का खर्च वहन करने में दिक्कत आ रही है. जिस पर मुख्यमंत्री ने खुशी मेघानी की पढ़ाई के लिए मौके पर ही पांच लाख रूपए स्वीकृत किए जाने की घोषणा की.''

कुम्हार परिवार को भी मदद : इसी तरह भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ही छग माटीकला बोर्ड के सदस्य कुलवंत राम प्रजापति के आकस्मिक निधन की घटना पर मुख्यमंत्री ने संवेदना प्रकट की गई. उनके निर्देश पर परिवार को शीघ्र आर्थिक सहयोग पहुंचाने के क्रम में परिजनों को 4 लाख रुपए राशि का चेक जिला प्रशासन सौंपा है.