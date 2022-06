कोरिया : जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत ग्राम चेर से स्कूटी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की (Scooty thief arrested in Koriya) है. पुलिस ने चोरी की स्कूटी खरीदने वाले को भी पकड़ा है. इस मामले में खास बात ये है कि जिस आरोपी ने चोरी के बाद स्कूटी को बेचा.उसने खरीदार को बता दिया था कि स्कूटी चोरी की है. बावजूद इसके चोरी का माल खरीदा गया.

कहां हुई थी चोरी : प्रार्थी मंगलचंद धरकार निवासी चेर ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपना इलाज कराने 14 जून 2022 को रायपुर गया था. जब वो 16 जून को वापस आया तो उसने देखा कि घर की परछी में रखी स्कूटी गायब (Scooty theft in Cher village of Koriya) है. उसे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया था. प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करके बैकुंठपुर पुलिस ने मामले की जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (Superintendent of Police Prafulla Kumar Thakur) को दी. जिसके बाद उनके निर्देश और मार्गदर्शन में विशेष टीम ने जांच शुरु की.

कैसे आरोपी तक पहुंची पुलिस : पुलिस की टीम जब जांच कर रही थी तो उन्हें पता चला कि गांव का ही रहने वाला कृष्ण कुमार बंसोड़ चोरी वाले दिन के बाद से नहीं दिख रहा है. संदेही कृष्ण कुमार की जब खोजबीन शुरू की गई तो उसके मिलने पर उससे पूछताछ की गई. पूछताछ में उसने ग्राम चेर में स्कूटी चोरी करना स्वीकार कर लिया.

चोर के साथ खरीदार भी गया जेल : उसने बताया कि स्कूटी को सुमीत गुप्ता ओड़गी नाका को बेचा गया है. आरोपी के बयान के बाद पुलिस ने सुमीत गुप्ता के कब्जे से स्कूटी को बरामद कर लिया .आरोपी कृष्ण कुमार को चोरी के आरोप में और सुमीत गुप्ता को चोरी की संपत्ति जानते हुए खरीदने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया.