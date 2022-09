कोरिया: पाराडोल से लेदरी को जोड़ने वाली हसदो नदी पर नये पुल की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट (Roads blown up in first rain in Korea) चढ़ गई है. चंद महीने पहले ही बनी सड़क के गुणवत्ता की पोल खुद ही खोल रही है. सेतु विभाग से लेकर ठेकेदारों की लापरवाही सामने आयी है. जल्द ही सड़क को ठीक नहीं कराया गया, तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है.

कोरिया में पहली ही बारिश में उधड़ी सड़कें

कोरिया के ग्रामीण क्षेत्र पाराडोल से लेदरी को जोड़ने वाली सड़क कुछ माह पहले ही तैयार हुई है. हसदो नदी पर पुल की सड़क दोनों तरफ 2 फीट से ज्यादा धंस चुकी है. साथ ही सड़क के बीचो बीच दरार भी आ रही है. सड़क के निर्माण में गुणवत्ता विहीन कार्य अब सामने है. सेतू विभाग से लेकर ठेकेदार सो रहे हैं.

मरम्मत का काम नहीं किया: इस संदर्भ में जब अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया. लेकिन अधिकारी फोन नहीं उठाते. भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद भी अब तक मरम्मत का काम नहीं किया गया है. देखने वाली बात होगी कि किसी दुर्घटना के पहले क्या इस सड़क के मरम्मत का कार्य होगा.