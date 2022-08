कोरिया : केंद्रीय विद्यालय झगराखाण्ड में आजादी के अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav ) के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया ( har ghar tiranga campaign) गया. इस अभियान के दौरान नगर में प्रभात फेरी निकाली गई. विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक एसईसीएल हसदेव क्षेत्र झगराखाण्ड के स्वागत के बाद रैली सम्पन्न (Rally took out in Jhagrakhand Central School regarding har ghar tiranga Abhiyaan) हुई. प्रभात फेरी में मुख्य अतिथि यू.टी. कंझरकर महाप्रबंधक और अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति केंद्रीय विद्यालय एसईसीएल झगराखाण्ड (har ghar tiranga 2022 ) रहे. वायके सोलंकी प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय, प्रद्युम्न तिवारी थाना प्रभारी एसईसीएल प्रबंधन के अन्य अधिकारीगण,विद्यालय के स्काउट गाइड,विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ साथ नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने प्रभात फेरी में हिस्सा (har ghar tiranga 2022 ) लिया.

कहां से निकली फेरी : प्रभात फेरी विद्यालय से प्रारंभ होकर झगराखाण्ड नगर के मुख्य बाजार से होती हुई (har ghar tiranga Abhiyaan koriya) निकली. इस प्रभात फेरी में सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं नागरिकों का जोश देखते ही बन रहा था. प्रभात फेरी ने संपूर्ण नगर के नागरिकों में देशभक्ति का जोश जागृत कर दिया और सभी भारत माता की जय के जयकारे लगाते दिखे. प्रभात फेरी नगर में घूमते हुए पुनः विद्यालय प्रांगण पहुंची. जहां मुख्य अतिथियों ने भाषण दिया.

कोरिया के केंद्रीय स्कूल में निकली प्रभात फेरी

आजादी के महत्व को बच्चों को समझाया : प्राचार्य वाय. के. सोलंकी ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित किया और भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे “आजादी के अमृत महोत्सव “ के तहत हर घर तिरंगा अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी. प्रभात फेरी के सफल आयोजन के लिए सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया. इस कार्यक्रम में विद्यालय के करीब 220 विद्यार्थियों ने भाग लेकर रैली को सफल बनाया. अंत में भारत माता की जय,हर घर तिरंगा जयकारे के साथ रैली का समापन हुआ.