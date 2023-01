बढ़ोतरी को लेकर JCCJ का प्रदर्शन

एमसीबी: बिजली के दाम बढ़ाए जाने के बाद से ही जनता कांग्रेस हमलावर है.protest of jccj over power tariff hike in manendragarh सोमवार को जनता कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मनेंद्रगढ़ अनुविभागीय अधिकारी के दफ्तर पहुंच गए. हाथों में लालटेन लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर हंगामा किया. हालांकि तय कार्यकम के बाद भी पार्टी के बड़े नेता ने इससे दूरी बनाए रखी.





जनता की जेब पर डाका: जनता कांग्रेस जिला अध्यक्ष आदित्य राज डेविड ने कहा कि "जनता की जेब में पैसा डालने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस जनता की जेब में अब डाका डाल रही है. पहले भी लगातार जनता की शिकायत थी कि बिजली बिल अनाप-शनाप आ रहा है.protest of jccj over power tariff hike in manendragarh अब तो सरकार ने घोषित रूप से बिजली की दर बढ़ा दी है. कोरोना काल की परेशानी से निकलने का प्रयास कर रही जनता के सिर पर यह एक नया भार आ पड़ा है."

गरीब आदमी परेशान:जनता कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिता गुप्ता ने बताया कि "तीन चार महिने से परेशान हैं बिजली बिल के लिए. पहले जहां दो सौ ढ़ाई सौ बिल आाता था. अब वह हजार रुपय आ रहा है. गरीब इन्सान कहां से लाएगा पैसा, कहां से लाएगा. इसी को लेकर हम लोग धरना कर रहे हैं.protest of jccj over power tariff hike in manendragarh जिसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है."





इस वजह से हंगामा: मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में बिजली उपभोक्ताओं को जनवरी की शुरुआत में ही झटका लग गया है. बिजली की दरों में 6% यानी करीब 49 पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी गई है. यह दरें एक जनवरी से ही प्रभावी हो चुकी हैं.protest of jccj over power tariff hike in manendragarh राज्य विद्युत नियामक आयाेग ने दरों में वृद्धि की सार्वजनिक घोषणा की है.



जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है : जनता कांग्रेस के द्वारा मनेंद्रगढ़ के भगत सिंह तिराहे में बढ़ते बिजली के दामों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया. कहा गया कि कांग्रेस शासन काल में चार सालों में के बार बिजली के दाम बढ़ाये गये हैं.protest of jccj over power tariff hike in manendragarh अभी बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ बढ़े हैं. कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी. बिजली बिल बढ़ता जा रहा है. जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. जेसीसीजे ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है.