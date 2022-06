कोरिया : छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights) ने स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर में 17 जून दिन शुक्रवार को एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया.जिसमे आयोग की अध्यक्षा तेजकुँवर नेताम ने बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र एवं नाबालिग बालकों,बच्चों के अपराध में आरोपियों को सजा दिलाने एवं अपहृत बालक बालिकाओं के विवेचना में त्वरित कार्यवाही करने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान (police station incharge of Koriya raised the value of the state) किया.

कोरिया के पुलिसकर्मियों का सम्मान : बाल अपराध के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए और मामलों के त्वरित निराकरण करने पर उत्कृष्ठ योगदान देने वाले कोरिया जिला के 2 उप निरीक्षक थाना प्रभारी खड़गवां विजय सिंह और थाना प्रभारी मनेंद्रगढ़ सचिन सिंह (Station incharge Manendragarh Sachin Singh) को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.

किन अधिकारियों का हुआ चयन : आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से 7 पुलिस अधिकारियों को इस सम्मान के लिये चयनित किया गया था. जिन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनके उत्कृष्ट कार्य को सराहा गया. कोरिया जिले से 2 पुलिस अधिकारी को ये सम्मान मिला है. प्रदेश स्तर पर मिले इस उपलब्धि के बाद दोनों थाना प्रभारियों को बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है. सभी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं.