कोरिया: कोरिया जिले के नागपुर में नई उपतहसील कार्यालय का लोकार्पण हुआ. कोरिया विधायक गुलाब कमरो और कलेक्टर कुलदीप शर्मा सहित एमसीबी जिले के प्रभारी कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में राजस्व विभाग के अधिकारी और ग्रामीण मौजूद (New sub tehsil inaugurated in Koriya people will get these benefits )रहे.

कोरिया में नये उप तहसील का हुआ लोकार्पण

इसलिए खोला गया उपतहसील: सीएम भूपेश बघेल ने जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान बहरासी में घोषणा की थी कि नागपुर में उप तहसील कार्यालय जल्द खोल दिया जाएगा. जिसके तहत आज जिला प्रशासन ने नागपुर में उप तहसील कार्यालय का लोकार्पण किया.

लोगों को इन कामों के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर: विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि "मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जनता को प्रशासनिक रूप से फायदा मिले. नामांतरण, बंटवारा, जाति प्रमाणपत्र के लिए अब जनता को दूर नहीं जाना पड़ेगा. आज नागपुर में उप तहसील कार्यालय का लोकार्पण किया गया. भरतपुर विधानसभा में कुंवारपुर और रामगढ़ में भी उप तहसील कार्यालय खुलेंगे. नागपुर में 18 ग्राम पंचायत और 29 ग्रामों को फायदा मिलेगा. पहले नागपुर से मनेंद्रगढ़ जाना पड़ता था, लेकिन अब सब काम उप तहसील में किया जाएगा.