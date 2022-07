बैकुंठपुर : कुछ दिन पूर्व नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा के नए एल्डरमैन (New alderman of Baikunthpur and Shivpur Charcha) की सूची जारी हुई. जिसमें पुराने एल्डरमैन को समय से पूर्व हटाकर नए एल्डरमैन की नियुक्ति हुई. जिसका शपथ ग्रहण समारोह बैकुंठपुर के कुमार साहब के समाधि स्थल में संपन्न (Koriya Kumar fourth death anniversary in Baikunthpur) हुआ. जिसमें एल्डरमैन ने अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. बैकुंठपुर के अनुविभागीय दंडाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर ने उन्हें शपथ दिलाई कार्यक्रम में बैकुंठपुर की विधायक एवं संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव सहित काफी संख्या में कांग्रेस के नेता उपस्थित हुए.

कोरिया कुमार की पुण्यतिथि पर नए एल्डरमैन का शपथ ग्रहण

बैकुंठपुर नगरपालिका और शिवपुर चरचा के लिए नए एल्डरमैन की सूची जारी हुई है.01. रजनी कांत शुक्ला विपुल02 .सौरभ गुप्ता03 .शमीमुद्दीन सिद्दीकी04 .मोनू माझी05 .संजोती मरकामएल्डरमैन की शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित एल्डरमैन विपुल शुक्ला ने बताया कि ''अपने काम के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे,अपने शहर को और सुंदर बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे.''नए एल्डरमैन सौरभ गुप्ता ने बताया कि ''वे कोरिया कुमार के दिखाए हुए नक्शे कदम पर चलेंगे और अपनी मानदेय भी अपने पास ना रख कर उसका प्रयोग भी अपने शहर के विकास के लिए करेंगे.''इस दौरानस्व.डॉ रामचंद्र सिंहदेव को याद किया गया. रामचंद्र सिंहदेव छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री (Ramchandra Singhdeo First Finance Minister of Chhattisgarh) के साथ कोरिया बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक थे. साथ ही कोरिया जिले के विकास पुरुष भी थे. सारे लोगों के द्वारा उनकी छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण कर उन्हें नमन किया गया.