कोरिया : जिले के केल्हारी थाना अंतर्गत नाबालिग बालिका के घर मे घुसकर उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले अपचारी बालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया (Mother helps son to rape in Koriya) है. वहीं पूरी घटना ने आरोपी बालक का सहयोग करने वाली उसकी मां को भी हिरासत में ले लिया गया है. पूरे मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी केल्हारी निरीक्षक जवाहरलाल गायकवाड ने बताया कि ''पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने महिला संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.''

कैसे हुई घटना : इसी तारतम्य में एक नाबालिग पीड़िता 10 जून 2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 8 जून 2022 को वह अपने घर में अपनी बहन के साथ सो रही थी. रात करीब 11 बजे अपचारी बालक घर का दरवाजा खोल कर घर के अंदर घुस गया और नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन बलात्कार (minor rape in koriya)किया.जब इस बात की जानकारी अपचारी बालक की मां को हुई तो वह पीड़िता के घर आई तो उसे अपचारी बालक पीड़िता के साथ उसके घर के अंदर मिला. पीड़िता की मामी के दरवाजा खोलने पर अपचारी बालक पीड़िता के घर से निकल कर भाग गया.

शादी करवाने का झांसा : 9 जून 2022 को अपचारी बालक की मां आरोपिया सीताबाई फिर से पीड़िता के घर पहुंची और पीड़िता को बहू बनाऊंगी बोलकर पीड़िता को अपने साथ जबरन ले गई. उस रात को भी उसके बेटे ने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार (Minor raped on the pretext of marriage in Koriya) किया.

थाने में पहुंचा मामला : पीड़िता की लिखित रिपोर्ट पर अपराध धारा 450, 366,368,376 IPC और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया .मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर(Superintendent of Police Prafulla Kumar Thakur), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह, एसडीओपी राकेश कुमार कुर्रे को दी गई.

कब हुई गिरफ्तारी : वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में विशेष टीम बनाकर 11 जून 2022 को ग्राम डोडकी के बोदरीटोला से अपचारी बालक और आरोपी की मां सीताबाईको गिरफ्तार किया गया. अपचारी बालक को किशोर न्याय बोर्ड बैकुंठपुर और आरोपिया को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है.