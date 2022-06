कोरिया: कोरिया में हाथी मानव द्वंद (elephant human duel in koriya) को रोकने के लिए वन विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि हाथियों से दूरी (people to stay away from elephants )बनाए. साथ ही कोई भी हाथियों से छेड़छाड़ न करें. दरअसल, कोरिया में आये दिन हाथियों का उत्पात का सामना आमनजनमानस को करना पड़ता है. जिसे लेकर वन विभाग ने लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया है.

इन इलाकों में हाथी कर रहे तांडव: बताया जा रहा है कि कोरिया में हाथियों के दल ने तीन मकान तोड़ दिये. मरवाही वनमंडल से कोरिया वनमण्डल के वन परिक्षेत्र खड़गवां अंतर्गत बीट बेलबहरा में हाथियों ने प्रवेश किया. खड़गवां बीट बेलबहरा के विचरण क्षेत्र कक्ष क्र.619,616 पहाड़पारा सलका, फुनगा, महादेवपाली वर्तमान लोकेशन वन परिक्षेत्र खड़गवां बीट बेलबहरा के कक्ष क्र.616 झंडिहवा डोंगरी में ये हाथी विचरण कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: कोरबा में लेमरू हाथी रिजर्व के कारण कम हुए जनहानि के प्रकरण, हाथी-मानव द्वंद में भी आई कमी

लोगों को दी गई हिदायत: इन हाथियों के फुनगा, बेलबहरा, महादेवपाली, मेंड्रा, नेवरी, कोड़ा, मनेंद्रगढ़ जाने की संभावना है. वन मंडल वन परिक्षेत्र खड़गवां के कर्मचारी दिन-रात ड्यूटी कर हाथियों की सतत निगरानी कर रहे हैं. इस बीच लोगों को हाथियों से दूरी बनाने की हिदायत दी जा रही है. वनकर्मियों के अनुसार रात होते ही ये जंगली हाथी किस ओर जाकर तांडव मचायेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं.