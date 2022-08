कोरिया : जिले के चिरमिरी थाना क्षेत्र में विधायक प्रतिनिधि शिवांश जैन ने गुंडागर्दी दिखाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला कर (Hooliganism of MLA representative in Koriya) दिया.युवक को घायल अवस्था में चिरमिरी के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया (Manendragarh MLA representative Shivansh Jain) है. चिरमिरी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष चंदन गुप्ता (Chandan Gupta Mandal President of Chirmiri Kisan Morcha ) रविवार दोपहर हल्दीबाड़ी में थे. इस दौरान वह सड़क पर खड़े एक ट्रक की फोटो खींचने लगे. तभी वहां पर विधायक डॉ विनय जायसवाल (MLA Dr Vinay Jaiswal) के प्रतिनिधि शिवांश जैन ने उन पर क्रिकेट के स्टंप से जानलेवा हमला कर दिया. वहां खड़े लोगों ने किसी तरह उन्हें चिरमिरी के अस्पताल में भर्ती कराया.

विधायक प्रतिनिधि की गुंडागर्दी, बीजेपी कार्यकर्ता का फोड़ा सिर

क्यों किया हमला : बताया जाता है कि वह ट्रक शिवांश जैन का था. जिसे सड़क पर खड़ा कर सामान उतारा जा रहा था. जिससे आवागमन बाधित हो रहा था और लोगों को परेशानी हो रही थी. जिसे देखकर सामाजिक कार्यकर्ता चंदन गुप्ता ने ट्रक की फोटो ली. लेकिन ट्रक की फोटो खींचता देख शिवांश जैन स्टंप लेकर आया और चंदन को मारकर लहूलुहान कर दिया.

मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश : इस मामले में हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि मामले को राजनीतिक रूप देने के लिए शिवांश जैन को भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है.इससे साफ है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक दवाब पूरी तरह काम कर रहा है. अब देखना यह है कि सरेराह गुंडागर्दी दिखाने वाले विधायक प्रतिनिधि पर क्या कार्यवाही होती है.