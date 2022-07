कोरिया : राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में यातायात व्यवस्था को बाधित करते हुए खड़े किये गये वाहनों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 वाहनों को जब्त कर लिया (It was expensive to park the vehicle on the highway in Manendragarh) है. साथ ही संचालक को चेतावनी भी दी गई है. आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में सड़क किनारे एस.के. मोटर्स के संचालक द्वारा यातायात को बाधित करते हुए सेकंड हैंड फोर व्हीलर वाहनों को सेल करने के लिये खड़ा किया गया (Vehicles gathering on the highway in Manendragarh) था.

समझाईश के बाद भी नहीं दिया ध्यान : कई बार नगर पालिका प्रशासन और पुलिस द्वारा उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग में दुकान के सामने सेकंड हैंड वाहनों की लगाई गई प्रदर्शनी को सड़क पर से हटाने के लिए निर्देशित किया गया (Manendragarh police had explained many times) था. लेकिन ना जाने क्यों एस.के.मोटर्स के संचालक द्वारा उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता(Action against SK Motors of Manendragarh) था.

किसने की कार्रवाई : यातायात बाधित होता देख और दुर्घटना की आशंका पर सोमवार की सुबह मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने दल बल के साथ कार्यवाई करते हुए मौके से 8 वाहनों को जब्त कर संचालक को दोबारा ऐसी गलती ना करने के निर्देश दिये हैं. कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़ सचिन सिंह ने बताया कि'' राष्ट्रीय राजमार्ग में यातायात को बाधित करते खड़ी किये गये वाहनों के संबंध में उसके संचालक को कई बार मौखिक समझाया गया था. लेकिन सड़क से वाहनों को नहीं हटाने पर सोमवार को पुलिस टीम ने कार्यवाई करते हुए 8 वाहनों को जब्त कर लिया है.''