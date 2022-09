कोरिया: नवनिर्मित जिले मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जनकपुर क्षेत्रवासी लम्बे समय से पीने के साफ पानी को तरस रहे थे. लोग नहाने से लेकर पीने के पानी तक के लिए घर से दो किलोमीटर दूर बह रही नदी पर निर्भर थे. वार्डवासी कई बार साफ पानी के लिए स्थानीय स्तर पर गुहार लगा (People will not have water shortage in Janakpu) चुके थे. लेकिन जब उनकी आवाज सुनी नहीं गई तो ई टीवी भारत ने जनहित के इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया. परिणाम यह हुआ की अब लोगों की सभी समस्याओं का अंत हो गया है. क्षेत्र की जनता ईटीवी भारत को धन्यवाद दे रही है. korea latest news

क्या है पूरा मामला: मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में भरतपुर विकासखंड के जनकपुर का एक ऐसा वार्ड भी था. जहां पीने के पानी के लिए ग्रामीण लम्बे समय से परेशान थे. ग्राम पंचायत जनकपुर के आईटीआई कॉलेज के पास मोहल्ले में पानी की व्यवस्था नहीं थी. सरकारी हैंडपंप या कुंआ नहीं होने के कारण बारह महीने पानी की समस्या बनी रहती थी. कई लोग दो किलोमीटर दूर नदी का पानी पीने को मजबूर थे. बारिश के दिनों में नदी के पानी में मिट्टी घुला होने के कारण पानी का रंग भी लाल हो जाता है. इस दूषित गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार भी हो जाते थे.

एक्शन में आया प्रशासन: जब इस समस्या की जानकारी ईटीवी भारत को हुई, तो 20 सितम्बर 2022 को प्रमुखता से समाचार का प्रकाशन किया गया. जिसका परिणाम यह हुआ की स्थानीय जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन द्वारा इस समस्या के निराकरण की दिशा में प्रयास शुरू किया गया. अब उस वार्ड में बोरिंग (ट्यूबवेल) कराया जा रहा है. जिससे कई वर्षों से पानी की किल्लत झेल रहे वार्डवासियों ने राहत की सांस ली है. लोगों ने ईटीवी भारत को धन्यवाद दिया है.