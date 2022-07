कोरिया : जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चनवारीडांड में बन रहे सीसी सड़क का मामला विवादों में घिर गया (Corrupted road being built in Chanwaridand of Manendragarh) है. गुणवत्ता विहीन कार्य होता देख जब ग्रामीणों ने उसका विरोध किया तो सरपंच पति ने आकर मामले को (Displeasure among people over poor road construction in Chanwaridand) सुलझाया. लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि अभी भी सड़क निश्चित मापदंड से नहीं बनाया जा रहा है. आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चनवारी डांड के बैगापारा में लम्बे इंतजार के बाद एक बहुप्रतीक्षित सड़क बनना शुरू हुई है.

कितनी लागत से बन रही है सड़क : निर्माण एजेंसी पंचायत द्वारा बनवाए जा रहे सीसी रोड की कुल लंबाई 200 मीटर और लागत 5 लाख रुपए है. सीसी सड़क का निर्माण गुणवत्ता विहीन होता देख स्थानीय ग्रामीणों में जब इसका विरोध करना शुरू किया तो मामले को सुलझाने के लिए ठेकेदार के पक्ष में स्वयं सरपंच पति आकर खड़े हो गये. उन्होंने कहा कि ''सड़क का निर्माण मेरी देखरेख में हो रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जा रही है. मैं समय-समय पर सड़क निर्माण कार्य को देखने आता रहता (sarpanch arbitrarily poor road in Chanwaridand) हूं.''

पूर्व जनपद सदस्य ने लगाए आरोप : वार्ड के लोगों ने जब घटिया सड़क निर्माण की जानकारी पूर्व जनपद सदस्य दिलीप गुप्ता को दी. तो वे खुद मौके पर पहुंचे. इस बारे में उन्होंने बताया कि ''वाकई में सड़क का निर्माण मापदंड के अनुसार नही किया जा रहा है. सड़क की चौड़ाई तो ठीक है लेकिन उसकी मोटाई को कम ढाला जा रहा है. बरसात के मौसम में काम कराया जा रहा है. तेज बारिश होने पर सड़क का अस्तित्व ही नही बचेगा. अगर ठेकेदार और पंचायत के जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से इसी तरह घटिया सड़क का निर्माण कराया जाएगा तो वे इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे.''

अधिकारी कह रहे जांच की बात : जब इस संबंध में हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि ''आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है. मैंने तत्काल संबंधित इंजीनियर को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के लिये आदेशित कर दिया है. सड़क निर्माण का कार्य अगर उचित मापदंड से नही किया जाएगा. तो निश्चित ही विभागीय कार्यवाई की जायेगी.