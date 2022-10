कोरिया: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस एक नवंबर को कोरिया जिला मुख्यालय में एक दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. राज्योत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम बैकुंठपुर शहर स्थित मिनी स्टेडियम शासकीय विद्यालय बैकुंठपुर में आयोजित किया जाएगा. शासकीय विभागों की जीवंत प्रदर्शनियों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा. जिला स्तरीय कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज स्वयं राज्योत्सव स्थल का अवलोकन (Collector took stock of Rajyotsava site in Korea)किया. इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को कार्यक्रम संचालन से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए जरूरी निर्देश भी दिए हैं. इस दौरान एसपी त्रिलोक बंसल एवं सीईओ जिला पंचायत नम्रता जैन भी उपस्थित रही.Rajyotsava in korea

कलेक्टर ने लिया जायजा, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

विद्यालयीन/महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के साथ फोक फ्यूज़न बैंड द्वारा छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुप्रसिद्ध गायक घनश्याम महानंद व समूह द्वारा प्रस्तुति, अंलकार सूफी बैंड की प्रस्तुति, पारम्परिक नृत्य समूह द्वारा शिव तांडव, राधा कृष्ण, मयूर नृत्य, कटपुतली नृत्य व नटराज डांस ग्रुप समूह एंकर हर्षाली द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी.

सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने दिये निर्देश: कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कार्यक्रम के लिए मंच व्यवस्था, पण्डाल, साउंड सिस्टम, स्टेज डेकोरेशन संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है. उन्होंने कार्यक्रम स्थल में पर्याप्त रौशनी व्यवस्था, बिजली की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित एवं अन्य आकस्मिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त क्षमता के जनरेटर की व्यवस्था करने के भी निर्देश विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए हैं.

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए दलों का चयन एवं सांस्कृतिक दलों की अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कोरिया को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है. कलेक्टर ने एक दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान शासकीय योजनाओं पर आधारित विभागीय प्रदर्शनी के लिए स्टॉल व्यवस्था, स्टॉलों का आबंटन आदि के लिए भी जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए.

सुरक्षा के इंतेजाम करने दिये निर्देश: कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कार्यक्रम स्थल पर नियंत्रण कक्ष एवं प्राथमिक चिकित्सा एवं एम्बुलेंस आदि चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है. कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल व आसपास की सुरक्षा एवं यातायात संबंधी व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है. कार्यक्रम स्थल पर अग्नि शमन यंत्रो की व्यवस्था, पर्याप्त पानी टैंकरों एवं साफ-सफाई के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश नगर पालिका परिषद एवं नगर सेना के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.