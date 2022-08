कोरिया : प्रदेश में जहां एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल हर स्तर पर कार्य कर रहे (Children locked in government school of Chirmiri) हैं. वहीं कोरिया कॉलरी के शासकीय प्राथमिक शाला में एक दो नहीं बल्कि 25 शिक्षकों की कमी देखी जा रही है.जिससे परेशान होकर बच्चों ने ही स्कूल परिसर में ताला लगा दिया. अफसरों की समझाईश के बाद बच्चों ने ताला ( Koriya news) खोला.

बच्चों ने उठाया बड़ा कदम : आपको बता दें कि कोरिया कॉलरी (There is no teacher in the government school of Koriya colliery) के शासकीय प्राथमिक शाला खुरासिया में शिक्षकों की कमी है. जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था.इसलिए बच्चों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला.इसके बाद हमें शिक्षक चाहिए जैसे नारे लगाते हुए स्कूल परिसर के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया.वहीं आनन-फानन में शिक्षक और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के समझाने के बाद बच्चों ने गेट तो खोला. लेकिन प्रश्न अभी भी बना है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी.

ये भी पढ़ें- चिरमिरी आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की कमी

कैसे कमी होगी पूरी : इन नौनिहालों का भविष्य क्या होगा यह सोचने वाली बात है.नए सत्र को शुरु हुए 2 महीने से अधिक हो चुके हैं. लेकिन शिक्षकों की कमी से जूझ रहे इस विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं.जिसके कारण बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है.अधिकारियों ने भले ही जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही है.लेकिन सवाल ये भी है कि जो 2 महीनों में नहीं हुआ वो दो दिन में कैसे हो पाएगा.