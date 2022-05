कोरिया : आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM Cares for Children scheme) के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि बच्चों के खाते में अंतरित की. वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के अन्य दस्तावेजों का भी वितरण किया गया. इसमें हितग्राही बच्चों का पास बुक, स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री का बच्चों के नाम स्नेह पत्र और प्रमाण पत्र शामिल हैं.

कहां हुआ कार्यक्रम : जिला कलेक्टोरेट कार्यालय में स्थित स्वान कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह और कलेक्टर कुलदीप शर्मा ( Koriya Collector Kuldeep Sharma) ने उक्त दस्तावेज जिले के 06 हितग्राही बच्चों को वितरित किया . इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ''कोरोना जैसे विपदा में जिन बच्चों ने अपने माता अथवा पिता या फिर अपने अभिभावक को खोया है उनके लिए चुनौतियों मुश्किलों को कम करने का प्रयास है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन.

बच्चों को कैसे मिलेगी मदद : इसके लिए 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के खाते में 10 लाख रुपए की राशि योजना (10 lakh rupees assistance to children) के तहत डाली गई है. बच्चे इस सहायता राशि को 23 साल की उम्र पहुंचने पर निकाल पाएंगे. इसके अलावा व्यक्तिगत जरूरतों के लिए 18 साल की उम्र पूरी करने पर बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता भी मिलेगी. 23 साल तक की उम्र तक इन बच्चों का आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा.

ये भी पढ़ें- कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को राहत : पीएम केयर्स फंड से मिलेगा स्टाइपेंड व अन्य सुविधाएं

स्वास्थ्य बीमा का भी मिला कार्ड : स्वास्थ्य बीमा का कार्ड भी वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान हितग्राही बच्चों को दिया (Children will also get the benefit of health insurance card) गया. पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कक्षा पहली से बारहवीं तक छात्रवृत्ति के तौर पर 20 हजार रुपए इन बच्चों को दिया जाएगा. कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अभिलाषा बेहार, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे.