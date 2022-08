कोरिया : नगर पंचायत झगराखाण्ड में अनिमितताओं और भ्रष्टाचार के विरोध में हसदेव भाजपा मंडल, नगर पंचायत के पार्षद, कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय मनेंद्रगढ़ में नगर पंचायत के क्रियाकलापों (BJP ruckus against the corruption of Jhagrakhand Nagar Panchayat) के खिलाफ आगामी विरोध प्रदर्शन को लेकर ज्ञापन दिया (koriya news) है. ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विगत कई महीनों से नगर पंचायत झगराखाण्ड में पीएचई का नल नहीं चलने से पानी की भीषण समस्या हो रही है. जिसकी लिखित जानकारी 20 जुलाई को मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आवेदन के माध्यम से दी (Illegal occupation in Jhagrakhand Nagar Panchayat) गई. लेकिन आज तक दिनांक तक पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया गया है. साथ ही नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्य मांगों को भी लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस संबंध में उन्हें जानकारी दी गई.

क्या है पार्षदों की मांग : नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षद उमेश जायसवाल ने इस अवसर पर बताया कि भाजपा चयनित वार्ड में पार्षद निधि और निकाय निधि का कार्य नहीं कराया जा रहा है. जिसके कारण नगर पंचायत का विकास कार्य प्रभावित तो हो ही रहा है. साथ ही नगर की जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है. भाजपा पार्षदों के वार्ड में जानबूझकर साफ- सफाई नहीं होने दी जा रही है. जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ (Water problem in Jhagrakhand Nagar Panchayat) है.

कहां किया गया भ्रष्टाचार : हसदेव मंडल अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि '' स्ट्रीट लाइट की खरीदारी में भारी अनियमितता की गई है. अगर उसकी निष्पक्ष जांच की जाये तो पूरी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी. एसईसीएल द्वारा अनुसूचित जाति के लिये बनाये गए प्रतीक्षालय जिसे 2005 में बनाया गया था उसे तोड़कर दुकान बना दिया गया. जिस पर पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. वार्ड क्रमांक 12 के चिल्ड्रन पार्क की भूमि में किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया जा रहा है. लिखित आवेदन देने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं किया जाना नगर पंचायत की उदासीनता को दर्शाता है.

आंदोलन की चेतावनी : समस्त शिकायतों को लेकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया. जिसमें सभी ने एक स्वर में कहा है कि आगामी 6 दिवस के अंदर समस्त मांगों को पूर्ण कराया जाए और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराई जाए. अगर समस्या बरकरार रही तो आगामी 10 अगस्त दिन बुधवार समय 12 बजे से नगर पंचायत कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी हसदेव मंडल उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जायेगी. धरना प्रदर्शन, नगर पंचायत का घेराव और मटका फोड़ कर विरोध किया जायेगा.