कोरिया : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार को झगराखांड पुलिस ने गिरफ्तार किया (Arrested from MP who raped a minor in Koriya ) है. आरोपी ने खोंगापानी से एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ना सिर्फ भगाया बल्कि उसके साथ दुष्कर्म भी (Rape in Khongapani koriya) किया. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

कहां की है घटना : आपको बता दें कि थाना झगराखाण्ड में 1 फरवरी 2022 को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई व्यक्ति बहला फुसला कर भगा ले गया है. प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना झगराखाण्ड में अपराध धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई. पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्यवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया था. जिसके बाद प्रकरण की पीड़िता को 11 अगस्त 2022 को बरामद कर लिया (Chhattisgarh crime news) गया.

पीड़िता ने बताई आपबीती : पीड़िता ने घटना के बारे में महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया गया. जिस पर प्रकरण में धारा 366,376 एवं 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी की तलाश शुरू की गई. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ग्राम पड़रिया थाना बुढ़ार मध्यप्रदेश में है. अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़ राकेश कुर्रे के दिशा निर्देश पर विवेचना करते हुए आरोपी को पकड़ने के लिये चौकी प्रभारी ने विशेष पुलिस टीम बनाकर आरोपी के पैतृक निवास मध्यप्रदेश भेजा . प्रकरण में आरोपी सूरज साहू को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है.