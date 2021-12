कोरबाः शहर के राताखार बस्ती में रहने वाले एक कबाड़ी के पास अधिक संख्या में आधार कार्ड पाया (Many Aadhar Cards with Korba Kabadiwala) गया है. मामले में डाक की बड़ी लापरवाही सामने (Postal Department big Negligence in Korba) आयी है. विभागीय अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

कबाड़ी वाले के पास से मिला अधिक संख्या में आधार कार्ड

ये है पूरा मामला

राताखार स्थित एक कबाड़ी के पास से भारी मात्रा में आधार कार्ड मिलने का मुद्दा पूरे शहर में सुर्खियां बटोर रहा है. कबाड़ी के पास आधार कार्ड कैसे आया इस बात का पता फिलहाल नहीं चल पाया है. इस संबंध में जब ईटीवी भारत ने डाक विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, तब उन्होंने बताया कि लापरवाही तो हुई है इसकी जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

कोरबा डाक विभाग लापरवाही

मामले में आशंका जतायी जा रही है कि डाक विभाग ने कबाड़ी वाले को कुछ बेचा (Korba postal department negligence) है, जिसके साथ सभी आधार कार्ड गलती से चले गए हैं. हालांकि अधिकारियों ने इस बात को सिरे से नकार दिया है. मामले में हकीकत क्या है, इसका पता जांच के बाद ही चल पाएगा.