कोरबा : जिले के पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए एसपी संतोष सिंह (Korba SP Santosh Singh) ने कॉप ऑफ द मंथ पुरस्कार की शुरुआत की (Policemen doing good work in Korba will become Cop of the Month ) है. जिसके तहत जुलाई महीने के लिए पहली बार जिले के 7 पुलिसकर्मियों को यह पुरस्कार दिया गया है. एसपी संतोष सिंह पुलिसिंग में क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं. कोरबा जिले में अपनी पदस्थापना के साथ ही उन्होंने इसकी शुरुआत भी की है. इनाम के जरिए प्रयास है कि काम नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों को भी उनके कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह बनाते हुए प्रोत्साहित किया(Cop of the Month Award Korba) जाए.

किन्हें मिला पुरस्कार : कोरबा पुलिस महकमे में कॉप आफ द मंथ योजना के तहत पहली बार मे 7 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया. जिनमें सूबेदार भूनेश्वर कश्यप, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत खरसन, आरक्षक रामू कुर्मी, विरकेश्वर सिंह, राजकुमार नीलम, अरुण तिर्की, महिला आरक्षक रेहाना फातिमा चुने गए हैं. सभी ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में बीते माह उत्कृष्ट काम किया (New system for policemen in Korba) है.



काम के प्रति सिपाही हैं जवाबदार : सूबेदार भूनेश्वर कश्यप को यातायात व्यवस्था और रक्षित केंद्र के कार्यों में उत्कृष्ट संपादन के लिए, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत खरसन और महिला आरक्षक रेहाना फातिमा को थाना कोतवाली के चोरी के प्रकरण में 10 लाख क़ीमती सोना चांदी सहित अन्य मशरुका आरोपिया सहित बरामदगी का इनाम मिला. जबकि आरक्षक रामू कुर्मी को विधानसभा सत्र के दौरान सराहनीय कार्य के लिए, आरक्षक विरकेश्वर सिंह को सायबर सेल में अच्छा कार्य करने, आरक्षक राजकुमार नीलम को निजात कार्यक्रम के जनजागरुकता में उल्लेखनीय कार्य करने और आरक्षक अरुण तिर्की को कोतवाली के रेप के प्रकरण में त्वरित रूप से आरोपियों को पकड़ने में सराहनीय कार्य हेतु कॉप ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया.

ये भी पढ़ें- कोरबा में अवैध वसूली और जान से मारने की धमकी मामले में आरोपी गिरफ्तार

सराहनीय काम करने वालों को मिलेगा पुरस्कार : पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले में प्रत्येक माह उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा. पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए "कॉप ऑफ द मंथ" की योजना शुरू की गई हैं. चुने गए कर्मचारियों को नकद इनाम, गुड सर्विस एंट्री और प्रशंसापत्र के साथ ही उनकी फोटो पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित सभी थाना/चौकी के नोटिस बोर्ड पर पूरे माह के लिए लगा रहेगा.इनका मनोबल बढ़ाने उत्साहवर्धन के लिए इन्हें इस माह कॉप आफ द मंथ में स्थान दिया गया है. इससे दूसरे पुलिसकर्मी भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे.