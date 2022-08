कोरबा : शहर में एक युवक का धमकी भरा वीडियो जमकर वायरल हो रहा (eccentric youth threatened in korba) है. जो लोगों की चर्चा का विषय है, दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्की चतुर्वेदी ने पुरानी बस्ती के रिजवान खान का गला काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रूपये इनाम देने की घोषणा की (One crore reward for the one who beheaded in Korba) है. इसका बकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है. घबराकर रिजवान ने इसकी शिकायत पुलिस से की है,. अब पुलिस वीडियो बनाकर ऐसा ऐलान करने वाले युवक लक्की की सरगर्मी से तलाश कर रही है. पुलिस ने यह भी बताया है कि '' धमकी देने वाला युवक सनकी किस्म का है, जो कि किसी तरह का रोजगार भी नहीं करता है.

सनकी का ऐलान 'सिर काटकर लाओ और एक करोड़ ले जाओ'

वीडियो हो रहा वायरल : पूरा मामला कोतवाली थाना का है. जहां पुराना बस स्टैण्ड निवासी मो. रिजवान मेमन के परिचित से एक वीडियो मिला. इसमें संजय नगर निवासी लक्ष्य उर्फ लक्की चतुर्वेदी ने रिजवान को जान से मारने और गला काटकर लाने वाले व्यक्ति को एक करोड़ रुपए बतौर ईनाम देने की बात कही है. रिजवान ने इसकी शिकायत कोतवाली में की है .रिजवान ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि लक्ष्य उर्फ लक्की चतुर्वेदी आपराधिक प्रवृत्ति का है. नशीली दवाओं और अवैध हथियारों की खरीदी, बिक्री का काम करता है. सीतामणी निवासी समीर कुरैशी के पास बंदूक लेने गया था. इसकी शिकायत समीर कुरैशी ने की तब रिजवान उसके साथ था. इसलिए लक्की ने उसे जान से मारने एवं गला काटकर लाने वाले व्यक्ति को एक करोड़ रुपए की सुपारी देने की बात का वीडियो वायरल किया (Viral video korba ) है.

आरोपी पहले भी कर चुका है विवाद : कोरबा सीएसपी योगेश साहू (korba Crime news) ने बताया कि '' आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की तलाश की जा रही है. फिलहाल आरोपी अपने ठिकाने से फरार है. सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस बेहद सावधानी से काम कर रही है. खासतौर से तब, जब 1 दिन बाद मोहर्रम मनाए जाने के लिए तैयारियां भी की जा रही है. पुलिस ने कहा है कि जिस युवक ने धमकी दी है. वह सनकी किस्म का है. धमकी देने वाले की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.