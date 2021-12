कोरबा: पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने के मामले में की गई एक शिकायत के आधार पर एसडीएम कोरबा ने देश के प्रतिष्ठित एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी बालको को नोटिस जारी किया है (Notice to aluminum producer company Balco in pollution case in Korba) . जारी नोटिस के मुताबिक कंपनी को तीन दिनों के भीतर जवाब तलब करना होगा(Notice to aluminum producer company Balco) . नोटिस में एसडीएम ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कंपनी तीन दिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करे. एसडीएम के इस नोटिस के बाद बालको प्रबंधन में हड़कंप जैसी स्थिति है.

चेतना कमेटी संस्था के अध्यक्ष ने की थी शिकायत

दरअसल, बालको के खिलाफ चेतना कमेटी नामक संस्था के अध्यक्ष बसंत कुमार (Basant Kumar, president of the organization Chetna Committee against children)ने प्रशासन से शिकायत की थी. इसमें कहा गया है कि बालको क्षेत्र के समीप रिस्दी, ढोंगदरहा, नकटीखार और दादर के इर्द-गिर्द बड़े पैमाने पर पावर प्लांट से उत्सर्जित राख डंप किया गया है, जिससे पावर प्लांटों के शहर कोरबा में प्रदूषण और भी बढ़ रहा है. इससे सामान्य जनजीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि बालको प्रबंधन अपनी चिमनी से मापदंडों से अधिक मात्रा में धुआं छोड़ रहा है. जिससे पर्यावरण असंतुलन जैसी परिस्थितियां निर्मित हो रही है.

पूर्व के निर्देशों का भी पालन नहीं

एसडीएम ने बालको को जारी अपने नोटिस में यह भी कहा है कि पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पूर्व में बालको को निर्देशित किया गया था कि विभिन्न क्षेत्रों में डंप किया गया. फ्लाई अश का उठाव कर इसे उचित स्थान पर फेंका जाए, लेकिन इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है.

3 दिन में जवाब का आदेश

एसडीएम ने बालको प्रबंधन को जारी नोटिस में सख्ती बरती है. जिसमें यह भी कहा है कि फ्लाई ऐश निपटान पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा स्थापित मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए. नोटिस का जवाब देने के लिए एसडीएम ने बाल्को प्रबंधन को 3 दिनों की मोहलत दी है.