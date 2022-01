कोरबा : कोरोना महामारी के कारण संक्रमण से बचाव के लिए इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस का समारोह फीका रहेगा. इसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विशेष सावधानियों के साथ मनाया जाएगा. सोमवार को कार्यक्रम का अंतिम रिहर्सल सीएसईबी ग्राउंड में पूरा किया गया.

प्रभारी मंत्री डॉ. टेकाम करेंगे ध्वजारोहण

जिले के प्रभारी व छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह (Chhattisgarh School Education Minister Prem Sai Singh Tekam) टेकाम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर कोरबा जिले में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे. डॉ. टेकाम सीएसईबी ग्राउंड (Republic Day celebration will be held at CSEB Ground in Korba) पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे और सलामी लेंगे. समारोह सुबह नौ बजे शुरू होगा. मुख्य अतिथि डॉ. टेकाम मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भेजे संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे. कार्यक्रम में कोरोना वारियर्स डॉक्टरों, पुलिस कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा. इस दौरान किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे.

सुबह 8 बजे के पूर्व शासकीय कार्यालयों में हो जाएगा ध्वजारोहण

जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण सुबह 8 बजे के पूर्व सम्पन्न कर लिये जाएंगे, ताकि उन कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी जिले के मुख्य समारोह में शामिल हो सकें. इस बार समारोह में मार्च पास्ट नहीं होगा, केवल राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाएगी. कार्यक्रम में स्कूली छात्र-छात्राओं की भागीदारी प्रतिबंधित रहेगी.साथ ही सामाजिक दूरी आदि का पालन करना अनिवार्य होगा.

तहसील स्तर पर भी नहीं होंगे सार्वजनिक समारोह

इस बार गणतंत्र दिवस पर तहसील एवं जनपद स्तर पर भी सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं होंगे. जनपद कार्यालयों में जनपद अध्यक्ष एवं नगरीय निकायों में नगरीय निकाय के महापौर या अध्यक्षों द्वारा ध्वजारोहरण किया जाएगा. पंचायत मुख्यालयों में सरपंच द्वारा एवं बड़े गांवों में गांव के मुखिया द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा. सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान गाया जाएगा.

एडीएम ने लिया अंतिम रिहर्सल का जायजा

24 जनवरी को अंतिम रिहर्सल में एडीएम सुनील नायक ने ध्वजारोहण किया और सशस्त्र बलों द्वारा सलामी भी ली. अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर ने गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी तैयारियों का भी इस दौरान जायजा लिया. उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बैठक व्यवस्था सहित सम्पूर्ण आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये.