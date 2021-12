कोरबा: लंबे समय बाद पुलिस ने जुए के किसी बड़े फड़ पर करवाई की है. कोरबा के वनांचल क्षेत्र कुदमुरा के जंगल में जुआरी (Gamblers in the forest of Kudmura) फड़ लगाकर जुआ खेल रहे थे. पुलिस को अपने सूत्रों से इसकी जानकारी मिली. करतला पुलिस ने छापेमारी करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनसे 2 लाख 16 हजार 200 रुपये की भारी-भरकम रकम को भी जब्त करने में सफलता हासिल की है.

कई वाहन जब्त

रायगढ़ जिले से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्र कुदमुरा के जंगलों में जुआरी रविवार रात फड़ लगाकर जुआ खेल रहे थे. पुलिस को लंबे समय से इसकी सूचना मिल रही थी. इसके बाद थाना प्रभारी करतला राजेश चंद्रवंशी की अगुवाई में पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने जंगल से बड़े पैमाने में नगदी रकम के साथ दो वाहन जब्त किया है. पुलिस को वहां से बर्तन और मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

दिलचस्प बात यह भी थी कि जंगल में खाना पकाने का भी पूरा इंतजाम मौजूद था. देर रात जुआरियों को कोई दिक्कत ना हो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था.





उप निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी ने की कार्रवाई

कोतवाली थाना से टीआई सनत सोनवानी का स्थानांतरण करतला थाना प्रभारी के तौर पर किया गया था. सोनवानी ने करतला ज्वाइन नहीं किया है. वह किसी अन्य थाने के प्रभार में भी नहीं है. एक तरह से वह अघोषित छुट्टी में है. जिनकी गैरमौजूदगी में उप निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी ने करतला थाने का प्रभार संभालते हुए जुए के बड़े फड़ पर कार्रवाई की और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया.