कोरबा: प्रशासन के खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार को नकटीखार में संचालित कोयला यार्ड में कार्रवाई की (JCB vehicle with coal seized in Korba coal yard) है.अवैध कोयला के कारोबार में सुबह से लेकर देर शाम तक करवाई चलती रही. नकटीखार के बाद देर शाम सर्वमंगला मंदिर के पास बरमपुर में प्रशासन की टीम मौजूद है.जहां से कोयला और वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है. कोयला कारोबारी के कोल यार्ड में छापामार कार्रवाई कर 110 टन कोयला, 3 टिपर, 3 जेसीबी, 2 मेटाडोर सहित 1 लोडर जब्त किया गया (Action at Korba Coal Yard) है.

कोयला सहित जेसीबी वाहन जब्त

शासन के निर्देश के बाद कार्रवाई

शासन से जारी निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है. कलेक्टर रानू साहू ने राजस्व और खनिज विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई का निर्देश दिया था. मौके पर पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है. कार्रवाई के दौरान पूरे दिन गहमागहमी का माहौल रहा. संयुक्त टीम ने कोरबा तहसीलदार पंचराम सलामे के नेतृत्व में खनिज निरीक्षक उत्तम खूंटे, कटघोरा तहसीलदार सोनित मेरिया, दर्री तहसीलदार सोनू अग्रवाल ने सोमवार को कोयला कारोबारी नवनीत उर्फ पलेरिया के नकटीखार स्थित डम्पिंग यार्ड में कार्रवाई की है. अधिकारियों ने बताया कि देर शाम तक कार्रवाई जारी रही. फिलहाल वाहनों को जब्त कर लिया गया है. पड़ताल के बाद विस्तृत जानकारी दिया जाना संभव हो सकेगा.

बीती रात जब्त किया था वाहन

इससे पहले बीती राजस्व विभाग की टीम ने एसईसीएल के कुसमुंडा क्षेत्र के बरमपुर-सर्वमंगला नगर में अवैध रूप से कोयले का परिवहन करते एक टिपर को जब्त किया था. राजस्व अधिकारियों की टीम ने वाहन चालक से टिपर में लदे कोयले के संबंध में रायल्टी पर्ची आदि दस्तावेजों की मांग की. जिन्हें प्रस्तुत नहीं कर पाया. अवैध कोयले के परिवहन में लगे इस टिपर को जब्त कर सर्वमंगला पुलिस चौकी में पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया. जब्त कोयले की मात्रा, रायल्टी चोरी, राजस्व हानि आदि का आंकलन खनिज विभाग की कार्रवाई के बाद हो सकेगा.

अचानक मिला कार्रवाई का निर्देश

जिले में कोयले के कारोबार को लेकर चर्चा होती रहती है, जिस स्थान पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है. वहां लंबे समय से यह कारोबार चल रहा था. अफसर भी यह बात स्वीकार कर रहे हैं. प्रशासन की टीम ने अचानक सोमवार को यार्ड में दबिश दी है. ऊपर से एकाएक मिले निर्देश के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई है. इसे लेकर भी शहर में दिनभर चर्चा जोरों पर है.

अवैध रूप से संचालित था कोयला यार्ड

इस विषय में तहसीलदार पंचराम सलामे ने बताया कि नकटीखार स्थित नवनीत उर्फ अंशु पलेरिया के कोयला यार्ड में छापा मारकर 110 टन कोयला सहित जेसीबी वाहन और अन्य वाहन भी जब्त किए गए हैं. बीती रात एक ट्रक के पकड़ में आने के बाद ही इस यार्ड का पता चला. बरमपुर में भी कोयला मिला है, जहां कार्रवाई जारी है. फिलहाल वाहनों को जब्त कर लिया गया है. राजस्व के एंगल से भी जांच की जा रही है. कार्रवाई पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी दी जा सकेगी.