कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के प्रभारी सचिव और खनिज, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव अंबलगन पी (Incharge secretary Anbalgan P )आज धान खरीदी केन्द्रों में औचक निरीक्षण पर (surprise inspection of paddy procurement centers ) पहुंचे. अंबलगन ने अपने प्रवास पर कलेक्टर रानू साहू (Collector Ranu Sahu) की मौजूदगी में कनकी, कटघोरा और पोड़ी के धान खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया. तीनों धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर प्रभारी सचिव ने धान खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया (Take stock of three paddy procurement centers).

धान खरीदी केंद्रों का किया आकस्मिक निरीक्षण

तीन धान खरीदी केन्द्रों का लिया जायजा

इस दौरान प्रभारी सचिव ने करतला विकासखंड के कनकी, कटघोरा विकासखंड के कटघोरा एवं पोंड़ीउपरोड़ा विकासखंड के पोंडी धान खरीदी केंद्र पहुंचकर धान खरीदी के लिए जरूरी संसाधनों, बारदानों सहित कम्प्यूटर आपरेटर और नमी मापक यंत्र आदि व्यवस्थाओं के बारे में समिति प्रबंधकों से जानकारी ली. प्रभारी सचिव ने खरीदी केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर बेचने लाए गए. धान की गुणवत्ता, समिति में बारदाना की उपलब्धता, जारी किये जा रहे टोकन, पंजी संधारण तथा धान खरीदी की मात्रा आदि का जायजा लिया.

सहकारी समितियों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर साहू ने प्रभारी सचिव को बताया कि धान खरीदी के लिये पंजीकृत किसानों की संख्या और बोंये गये धान के रकबे का सत्यापन खरीदी शुरू होने के पहले गिरदावरी के समय ही राजस्व अमले द्वारा करा लिया गया है( Incharge secretary Anbalagan P reached Korba). कलेक्टर ने यह भी बताया कि धान खरीदी के लिए जिले की सहकारी समितियों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है. प्रभारी सचिव ने वर्तमान मौसम को देखते हुए खरीदे गये धान को आकस्मिक बारिश से बचाने के लिए तारपोलिन या खरीदी परिसर में शेड आदि की व्यवस्था भी देखी. अंबलगन ने धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए पीने के पानी और शौचालय के बारे में भी समिति प्रबंधकों से पूछा. उन्होंने खरीदे गये धान की स्टैगिंग के पहले सबसे नीचे भूसे की बोरियों की एक छल्ली लगाने के निर्देश समिति प्रबंधकों को दिए.

कलेक्टर ने धान खरीदी व्यवस्था पर जताया संतोष

प्रभारी सचिव ने नमी मापक यंत्र लेकर खरीदे गये धान की बोरियों में लगाकर धान मे नमी का प्रतिशत भी चेक किया. अंबलगन ने तीनों खरीदी केंद्रों पर किसानों से भी बात की और धान खरीदी के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने खरीदी केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं के प्रति अपनी संतुष्टि जाहिर की और कलेक्टर साहू तथा अन्य अधिकारियों की प्रशंसा भी की. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जीरो शार्टेज पर धान खरीदी कोरबा जिले से ही शुरू हुई है. हमेशा से ही धान खरीदी के लिए जिले में व्यवस्थाएं बेहतर होती है, जिसका उदाहरण आज भी मिल गया है. प्रभारी सचिव ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आगे धान खरीदी के लिए सभी सावधानियां बरतने, किसानों को किसी तरह की परेशानी न होने देने के भी निर्देश दिए. उन्होंने अब तक खरीदे गये धान का उठाव तत्काल शुरू कराने के निर्देश भी जिला विपणन अधिकारी को दिए. अंबलगन ने किसी भी स्थिति में किसी भी समिति में धान का जमाव नहीं होने देने के लिए लगातार क्रमिक उठाव कराते रहने को कहा.इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहे.