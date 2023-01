पति ने किया पत्नी पर जानलेवा हमला

कोरबा: शहर के पॉश इलाके घंटाघर के पास मंगलवार को एक अजीबोगरीब घटना हुई. husband fatal attacked his wife in korba जहां चेकपोस्ट बस्ती में रहने वाली महिला पर उसके पति ने धारदार हथियार से उसके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए इस वारदात को अंजाम दिया. suspicion of character doubt and black magic दिनदहाड़े वारदात होने के कारण मौके पर लोग जमा हो गए. जिन्होंने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी. korba news update पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है.



पीड़िता ने खुद बताइ अपनी आपबीती: इस घटना में पीड़िता के सिर पर चोट आई है. फिलहाल वह खतरे से बाहर है. husband fatal attacked his wife in korba जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. पीड़िता ने ईटीवी भारत को बताया कि "आरोपी से मेरा 10 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था. पति थोड़े सनकी है. लेकिन अब तक ऐसी नौबत नहीं आई थी. आज सुबह ही पति ने मुझे कहा कि ठेकेदार के पास पैसे लेने जाना है. suspicion of character doubt and black magic पहले हम दादर गए. उसके बाद हम घंटा घर पहुंचे. जहां उसने मुझे कहा कि तुम मुझ पर जादू टोना करती हो और तुम्हारा चरित्र भी ठीक नहीं है. वह लगातार मेरे उपर शक का करता है. वह खुद ही शक करने वाले प्रवृत्ति का व्यक्ति है. korba news update जिसके बाद मुझसे विवाद करते हुए चौपाटी के समीप ही मेरे सर पर वार कर दिया. जिसके बाद में बुरी तरह से घायल हो गई. फिलहाल पुलिस ने उसे पकड़ लिया है."



आरोपी को पकड़ लिया गया है: रामपुर चौकी के प्रभारी अनिल पटेल ने बताया कि "आज हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सिर पर ही धारदार हथियार से वार किया है. husband fatal attacked his wife in korba अब तक की जांच में जो बातें सामने आई है. suspicion of character doubt and black magic उसके अनुसार आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था. korba news update बहाने से उसे घंटाघर में लाया. यहीं उसके सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया. हमने आरोपी को पकड़ लिया है. उसे जल्द न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा."