अस्पताल स्वीकृति के बाद भी अटका

कोरबा: नगर पालिक निगम ने 16 अगस्त को अस्पताल निर्माण के लिए निविदा जारी की थी. जिसमें 6 महीने के भीतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांकीमोंगरा और कटईनार में लेबर रूम, 10 बेड का अस्पताल लैब एवं दवा कक्ष का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था. निविदा में सर्व सुविधा युक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन और अन्य कार्यों का भी उल्लेख है. टेंडर जारी होने के बाद 8 सितंबर को निविदा भी खुल गई थी. बावजूद इसके अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ.





"अन्यत्र किया जा रहा है": वार्ड के पार्षद पवन का कहना है कि "कटईनार में मरीजों का काफी दबाव रहता है. हफ्ते में लगभग 10 डिलीवरी के केस भी आते हैं. इस लिहाज से यह अस्पताल क्षेत्रवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. कटाईनार में सुराकछार, बांकी के लोग बड़ी संख्या में अपना इलाज कराने आते हैं. जिसे देखते हुए ही यहां 10 बेड का एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल प्रस्तावित किया गया था. स्थल निरीक्षण के बाद सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है. लेकिन अब हमें जानकारी मिली है कि इस अस्पताल का निर्माण कहीं और किया जा रहा है. जिससे हम बेहद व्यथित हैं."





"वार्ड की जरूरत है अस्पताल": वार्डवासी सावित्री चौहान ने बताया कि "कटाईनार में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार मिल रही हैं. लेकिन अस्पताल छोटा होने के कारण लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है. 10 बेड़ के अस्पताल की बनने की प्रक्रिया जारी थी. लेकिन उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है. जल्द ही इसका निर्माण होना चाहिए."

"यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है": स्थानीय जनप्रतिनिधि परमानंद सिंह का कहना है कि "स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से यह जानकारी मिली है कि 10 बेड का अस्पताल जो वार्ड क्रमांक 64 में बननाथा. इसे कहीं और शिफ्ट किए जाने की प्लानिंग चल रही है. यदि ऐसा हुआ तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा. कहीं और ले जाने से बेहतर है कि ने स्थान के लिए नया भवन स्वीकृत किया जाए. लेकिन वार्ड क्रमांक 64 में हर हाल में अस्पताल बनना चाहिए."



"जनप्रतिनिधियों से सूचना मिली है": स्वास्थ्य केंद्र कटईनार के मेडिकल ऑफिसर डॉ चूड़ामणि पंत ने बताया कि "हमारे स्वास्थ्य केंद्र में 10 बेड का अस्पताल निर्माण प्रस्तावित था. निर्माण शुरू क्यों नहीं हुआ? इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों से ही यह जानकारी मिली है कि जो अस्पताल प्रस्तावित है. उसे अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है. फिलहाल किसी तरह की आधिकारिक सूचना हमें नहीं मिली है."