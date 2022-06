कोरबा : जिले के उरगा थाना अंतर्गत ग्राम पताड़ी के नर्सरी में नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल (Hell skeleton found in Patadi village of Korba) गई. जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना उरगा थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही उरगा पुलिस (case of Urga police station area of ​​Korba) मौके पर पहुंची और कंकाल की शिनाख्ती में जुट गई.

किसका हो सकता है कंकाल : जांच के दौरान पुलिस ने थाने में दर्ज गुमशुदगी के मामले खंगाले जिसके बाद संभावित लोगों को बुलाकर शिनाख्ती की गई. नरकंकाल की शिनाख्ती कपड़े के आधार पर की गई. शिनाख्ती में पाया गया कि जो नरकंकाल नर्सरी में मिला है वह पताड़ी निवासी दिलहरण खूंटे का है. जो 10 माह से लापता है जिसकी रिपोर्ट उरगा थाने में दर्ज (Skeleton identified from clothes in Urga) है.

आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस : पुलिस ने मौके पर पहुच नरकंकाल को जब्त कर लिया (Korba Crime News ) है . वहीं आगे की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज नरकंकाल को भेज दिया गया है. दिलहरण खूंटे का गुम होना फिर नरकंकाल मिलना इसे पुलिस संभावित हत्या का मामला समझते हुए आगे की जांच कार्यवाई में जुटी है .