कोरबा : जिले के कोयलांचल क्षेत्र कुसमुंडा से दिन के उजाले में बाइक की चोरी हो गई है. कुसमुंडा के विकास नगर कॉलोनी से एक युवक ने देखते ही देखते बाइक की चोरी कर ली. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई (footage of bike theft). पुलिस ने एक संदेही को गिरफ्तार भी किया है. जानकारी यह भी मिल रही है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. बाइक चोरी करने वाले संदेही को पुलिस ने जरूर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाइक अभी बरामद नहीं हुई है.

कैसे हुई चोरी :मिली जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 11:00 बजे मनमोहन नामक युवक विकास नगर चर्च लाइन स्थित बी टाइप क्वार्टर में संचालित केबल ऑफिस में काम करने के लिए पहुंचा हुआ था. इस दौरान उसने अपनी काले रंग की होंडा शाइन बाइक क्रमांक CG 12 AS 9867 को ऑफिस के सामने पार्क की. काम खत्म करके जब वह ऑफिस से बाहर निकला. तब मौके से बाइक गायब थी.footage of bike theft in CCTV of Kusmunda





सीसीटीवी में कैद हुई वारदात :आसपास ढूंढने पर भी उसे बाइक नहीं दिखाई दी. जिसके बाद युवक ने कुसमुंडा थाने में इसकी सूचना दी. कालोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की यह वारदात कैद हो गई. जिसमें एक युवक बाइक को चोरी करता हुआ साफ- साफ दिखाई दे रहा है. Korba live chori

ये भी पढ़ें- बोतल बंद शराब में निकला मेंढक,शराबियों का हंगामा

युवक हिरासत में बाइक की तलाश जारी : इस मामले में कुसमुंडा थाना के टीआई राजेश जांगड़े ने बताया कि "बाइक चोरी करते हुए युवक की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसके आधार पर एक संदेही को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन बाइक फिलहाल बरामद नहीं हुई है. संदेही युवक से एक दूसरी बाइक बरामद की गई है. फिलहाल मामले में जांच जारी है.korba crime news