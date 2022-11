कोरबा : जिले के वनांचल क्षेत्र के रजगामार चौकी में हत्या का मामला सामने आया है. जिसमें बेटे ने अपने पिता की हत्या की है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाप और बेटे में जमीन को अक्सर विवाद होता (Father murderer son arrested in rajgamar) था. बेटे अपने पिता से जमीन और बाड़ी उसके नाम करने की जिद करता था. लेकिन पिता किसी कारणवश ऐसा नहीं कर रहा था. आखिरकार पिता का इनकार उसके लिए जानलेवा साबित हुआ. एक बार फिर पिता के मना करने पर बेटे ने लाठियों से हमला कर दिया.जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई. (Murder over land dispute in Rajgamar)



कहां का है मामला : ग्रामीण क्षेत्र के रजगामार पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाले गांव कोई में 42 साल के बेटे संजय राठिया ने अपने 65 साल के पिता बहादुर सिंह राठिया की हत्या कर दी है. मृतक का बेटा 1 एकड़ जमीन और घर के पीछे की बाड़ी को अपने नाम पर करने का पिता पर दबाव बना रहा था. इसी बात को लेकर बीती शाम को दोनों के मध्य विवाद हुआ. जो इतना बढ़ गया कि आरोपी बेटे ने अपने ही पिता के सिर पर लाठी मारकर पिता को मौत के घाट उतार दिया . इसके बाद घर के पीछे मौजूद सूखे कुएं में शव को फेंक दिया.







छोटे बेटे ने चौकी में दी सूचना : इस घटना के बाद मृतक के छोटे बेटे सिकंदर सिंह राठिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. सिकंदर की रिपोर्ट पर रजगामार चौकी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी. पुलिस से यह जानकारी भी मिली है कि हत्या का आरोपी संजय पहले में भी धारा 307 के एक मामले में जेल जा चुका है. जिसके बाद वह परिवार से अलग अपने ससुराल गांव घिनारा में ही निवास करता था. जिसने बीती शाम गांव कोई पहुंचकर पिता की हत्या की है.

जंगल से आरोपी गिरफ्तार : इस मामले में रजगामार चौकी प्रभारी राजेश चंद्रवंशी ने बताया कि "गांव कोई में जमीन संबंधी विवाद में बेटे संजय ने अपने पिता बहादुर की हत्या कर दी है. मृतक के छोटे बेटे ने रिपोर्ट दर्ज कराया था. जिसके बाद हमने आरोपी की तलाश शुरू की, जोकि भागने की फिराक में था. जिसे गांव कोई के जंगल से घेराबंदी कर पकड़ा गया है. मृतक का शव भी बरामद कर लिया गया है. मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.Korba crime news