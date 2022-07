कोरबा : शहर के रामपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत चोर और असामाजिक तत्वों का तांडव जारी है. पीडब्ल्यूडी स्कूल का चोर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर (Demolition of religious place in Korba Rampur) है. इसी बीच मंगलवार की सुबह सिंचाई कॉलोनी स्थित धार्मिक स्थल में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया . जब लोग पूजा करने पहुंचे तो इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से की. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है.इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.

क्या हुआ नुकसान : प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जब वो सुबह धार्मिक स्थल पर पहुंचे तो गेट टूटा हुआ था. वहीं कई जगहों पर आग भी लगाई गई थी. वार्ड के पार्षद का कहना है कि ''घटना को असामाजिक तत्वों ने अंजाम दिया है. यह सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया काम लगता है. पुलिस को चाहिए कि वह तत्काल कार्यवाई करें. खासतौर पर कबाड़ का व्यवसाय भी इस तरह के कृत्यों के लिए बड़ा कारण (Incidents of theft increased in Korba Rampur) है. कबाड़ का व्यवसाय फलने-फूलने से लोग चोरी की नीयत से तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देते हैं.''

कैसे हुई गिरफ्तारी : विवेचना के दौरान मौके पर सीन ऑफ क्राइम यूनिट कोरबा के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं स्निफर डॉग को बुलाकर घटना स्थल का व्यापक रूप से सर्चिंग कराया गया. मौके से साक्ष्य एकत्रित किए गए . मुखबिरों से प्राप्त जानकारी , घटनास्थल पर पाए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण दादु उर्फ चंद्रभुवन और दर्शन लाल को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया. जिनके द्वारा घटना घटित करना स्वीकार किया गया है. मामले में विवेचना किया जा रहा है. जब्ती की प्रक्रिया जारी है. आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है.

रात्रि गश्त पर उठे सवाल :रामपुर पुलिस चौकी शहर का सबसे संवेदनशील पुलिस का (Thieves away from reach of Rampur police) इलाका है. भविष्य में इसे सिविल लाइन थाने में भी परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है. लेकिन वर्तमान में यहां की पुलिसिंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.पार्षद सहित स्थानीय लोगों का कहना है कि "कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी स्कूल परिसर में चोरी की घटना पर भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है. सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद होने के बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है. लगातार क्षेत्र में ठेले, गुमटियों के ताले टूट रहे हैं.मंगलवार की सुबह धार्मिक स्थल में भी असामाजिक तत्वों ने जमकर उपद्रव मचाया था. इन घटनाओं से पुलिस की सक्रियता के साथ ही रात्रि गश्त पर भी सवाल उठ रहे (Korba Rampur Police claims failed) हैं.