कोरबा : जिले के वनांचल क्षेत्र श्यांग में जिसकी दूरी जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर (Delivery in labor pain while planting in the korba) है. यहां डायल 112 में फिर से एक महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया (korba news ) है. दरअसल श्यांग में आशा किरण नाम की एक महिला वनांचल के बीच मौजूद खेत में रोपा लगाने का काम कर रही रही. इसी वक्त उसे प्रसव पीड़ा महसूस हुई, ग्रामीणों ने किसी तरह डायल 112 को फोन किया. अस्पताल ले जाने का समय शेष नहीं बचा था. खेत में काम करने वाली महिलाओं के साथ ही मितानिन ने मिलकर डायल 112 वाहन में महिला का प्रसव करा दिया. जहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया (Delivery of baby girl in police car in Korba) है.

देवदूत बनकर पहुंचा 112 : जिले के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम गीतकुमारी और गिरारी जंगल के बीच में खेत हैं. जो कि थाना श्यांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है. सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रायपुर की सूचना पर डायल 112 श्यांग को तत्काल रवाना किया गया. रास्ते में जवानों को बताया गया कि प्रार्थी आशा किरण खेत में काम करने आई है. रोपा लगाने ले दौरान ही अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गयी. डायल 112 ने महिला को जैसे ही गाड़ी में बिठाया वैसे ही दर्द बढ़ गया.इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से मितानिन को बुलाकर सुरक्षित प्रसव कराया गया.





वाहन में हुआ प्रसव : वाहन को साइड में लगाने के बाद खेत में काम करने वाली महिलाएं और प्रार्थी के साथ मौजूद मितानिन ने मोर्चा संभाल लिया. सभी के सहयोग से सहयोग से डायल 112 में ही प्रार्थी का सुरक्षित डिलीवरी कराया गया. जिसमें प्रार्थी ने एक स्वस्थ लड़की को जन्म दिया. जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

प्रसूता को पहुंचाया अस्पताल : डायल 112 में खेत के किनारे हैं प्रसव होने के बाद मितानिन ने जवानों से आग्रह किया कि जच्चा-बच्चा को अस्पताल तक पहुंचा जाएं. मितानिन के कहने पर ही नवजात और प्रसूता को जवानों ने गांव बासीन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया.