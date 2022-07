कोरबा: करतला थाना क्षेत्र में 3 लोगों का शव मिला (dead bodies found in pond in kartala of Korba)है. पुलिस के अनुसार इन तीनों की मौत तालाब में डूबने से हुई है. शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. हालांकि एसपी संतोष सिंह ने कहा है कि "मामला फिलहाल जांच में है. सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी."

सुबह 11:30 बजे मिली पुलिस को सूचना : गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे करतला थाना पुलिस को यह सूचना मिली कि थाना के बगल में स्थित तालाब में एक महिला का शव पानी में तैरता हुआ दिख (dead bodies found in pond in kartala of Korba) रहा है. सूचना मिलने पर थाना करतला पुलिस मौके पर पहुंची. बच्चों की 2 जोड़ी चप्पल और पॉलिथीन में पुट्टु(मशरूम) भरा हुआ मिला.

पुलिस ने जताई डूबने की संभावना : करतला थाना प्रभारी राजेश चंद्रवंशी ने बताया कि "पूछताछ करने पर पता चला कि, आज सुबह करीब 9 बजे महिला अपने पोते और पोती के साथ पूट्टु (masroom) बीनने के लिए जंगल की ओर निकली थी. पूट्टु निकालने के बाद हाथ मुंह धोने के लिए वे लोग तलाब आए होंगे. इसी दौरान दुर्घटनवश बच्चे फिसलकर तालाब के पानी में गिर गए होंगे. उन्हें बचाने के लिए महिला भी पानी में उतरी होगी. तालाब गहरा होने और पानी भरे होने से तीनों की डूबकर मृत्यु हो (dead bodies found in pond in kartala of Korba)गयी है. बच्चों का शव भी पानी से ही निकाल लिया गया है.'' महिला की पहचान सुरूज बाई कंवर पति बेलाल उम्र 50 वर्ष के तौर पर हुई है. 5 साल का अखिल कंवर और 8 साल की जानवी कंवर की भी मौत हो गयी है. दोनों के पिता वीरेंद्र कंवर हैं. सभी करतला के निवासी हैं.

मामले में होगी जांच : प्रथम दृष्टया पुलिस ने तीनों ही के तालाब में डूबने से मौत होने का मामला दर्ज किया है. शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है. आपात मृत्यु के लिए मिलने वाले मुआवजे के लिए भी प्रकरण तैयार किया जा रहा है. हालांकि अब तक की पुलिस की थ्योरी के अनुसार मामला तालाब में डूबने (dead bodies found in pond in kartala of Korba)का लग रहा है. फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी है.