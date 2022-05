कोरबा : शहर से लगे उरगा थाना क्षेत्र (Urga police station area) के अंतर्गत सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गई है. वहीं बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं. पुलिस के मुताबिक तीन दोस्त शादी के कार्यक्रम में शामिल होने बाइक से गए थे. वापस लौटते वक्त उनकी टक्कर विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो से हो गई. जिससे तीनों में से एक की मौके पर मौत हो गई. घायल हुए 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया.

कैसे हुआ हादसा : तीनों दोस्त एक बाइक पर सवार होकर शादी के समारोह से लौट रहे थे. उरगा थाना क्षेत्र के गांव कनकी के समीप बाइक की ऑटो से भिड़ंत हुई. जिसके कारण ये हादसा हुआ है. जानकारी के मुताबिक, कुकरीचोली निवासी मेमन लाल कंवर अपने दो दोस्त अमन और जसदेव के साथ सोमवार को केरा कछार गांव गया था. शादी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात को ही तीनों वापस लौट रहे थे. तीनों केरा रोड पर पहुंचे थे कि सामने से आ रही ऑटो से इनके बाइक की टक्कर हो गई. हादसे में मेमन लाल की मौके पर ही मौत हो (One died in an accident in Urga police station area) गई. जबकि अमन और जसदेव बुरी तरह से घायल हो गए.

हादसे का कारण तेज रफ्तार : घटना के बाद आसपास के लोगों ने तीनों को अस्पताल भेजा था. जहां डॉक्टरों ने मेमन को मृत घोषित कर दिया . पता चला है कि हादसे में ऑटो चालक को भी चोटें आई हैं. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शु्रू की है. आस-पास के लोगों का कहना है कि दोनों ही गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थीं. इस वजह से जब भिड़ंत हुई तो बाइक अनियंत्रित हो गई.

सड़क हादसों में अब तक 100 से ज्यादा की मौत : सड़क हादसों के लिहाज से कोरबा बेहद संवेदनशील जिला है. खास तौर पर कटघोरा अंबिकापुर मार्ग पर ज्यादा सड़क हादसे होते हैं. उप नगरीय क्षेत्रों में भी भारी वाहनों की आमद रहती है. जिसके कारण सड़क हादसों में मरने वालों की तादाद साल दर साल बढ़ रही है. पिछले साल 2021 में लगभग 250 लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गवाई थी. जबकि 2022 के पहले 4 महीनों में ही सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 100 से अधिक है.



ये भी पढ़ें- शादी की खरीदारी करने गांव से कोरबा शहर आई महिला को ट्रक ने कुचला

कैसे रुकेंगे हादसे : यातायात पुलिस जागरुकता अभियान के तहत लोगों को सड़क पर चलने के नियम से अवगत कराती है. लेकिन हर बार वाहन चालकों की लापरवाही ही उनकी जान पर हावी होती है. इस हादसे में भी दोनों वाहन आधी रात को तेज गति से चल रहे थे. आमने-सामने भिड़ंत होने से चालक के बचने की संभावना कम होती है. इस हादसे में भी जो बाइक चला रहा था उसकी मौके पर मौत हुई है. यदि लोग यातायात नियमों का पालन सही ढंग से करें तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है.