कोरबा: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 संक्रमण से एक दिन में 325 लोगों की मौत हुई है. जिसे मिलाकर अब तक कुल 4,82,876 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया है. वहीं, भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों (active cases of corona in india) की संख्या बढ़कर 2,85,401 हो गई है. छत्तीसगढ़ के कोरबा में जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. एडीएम सुनील नायक, एसडीएम हरिशंकर पैकरा, जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर समेत जिला परिवहन अधिकारी विजेंद्र पाटले कोरोना संक्रमित हुए हैं. कोरबा में बुधवार को 99 नए संक्रमित मिले थे. संक्रमितों की इसी लिस्ट में प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं.

प्रशासन में हड़कंप

सभी अधिकारी कोरोना प्रोटोकॉल के पालन और जरूरी इंतजामों में लगे हैं. जिला प्रशासन के अधिकारियों के संक्रमित होने के बाद प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है. एक दिन पहले ही कलेक्टर ने फ्लैग मार्च निकालकर कोरोना प्रोटोकॉल के पालन और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया था. साथ ही लोगों से अपील की थी कि वह हर हाल में एहतियात बरतें और लापरवाही ना करें. ऐसे में अधिकारियों के ही संक्रमित होने पर कहीं ना कहीं कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा आएगी. संक्रमित होने वाले सभी अधिकारी उच्च स्तर के जिला स्तर के अधिकारी हैं. एडीएम, एसडीएम, जिला पंचायत सीईओ और परिवहन अधिकारी सहित कुल 6 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है.

बैठकों में भी लिया हिस्सा

संक्रमित होने वाले अधिकारी प्रशासन की ओर से आयोजित सभी बैठकों में भी हिस्सा लेते रहे हैं. जोकि अब प्रशासन के लिए चिंता का कारण है. मंगलवार को भी जिला प्रशासन ने जन चौपाल का आयोजन किया था. जहां आम लोगों से शिकायत भरे 71 आवेदन प्राप्त किए थे. सभी अधिकारी प्रशासनिक बैठकों के जरिये एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं. उच्चाधिकारियों के संक्रमित होने के बाद अब प्रशासन के सभी अधिकारी एक तरह से रिस्क पर हैं.

एक्टिव केस की संख्या 300 पार

कोरबा में बुधवार को सबसे ज्यादा 99 कोरोना संक्रमित मरीज मिलें हैं. जिसके बाद कुल एक्टिव पॉजिटिव लोगों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है. प्रशासन ने होम आइसोलेशन को अनिवार्य किया है. इसके साथ ही कोरोना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये है.

सभा, रैली, जुलूस सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंधित

बढ़ते संक्रमण के बीच कलेक्टर रानू साहू ने नई गाइडलाइन जारी की है. नए आदेश के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़, बाजारों, दुकानों आदि में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा. उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा. सभी जुलूसों, रैली, सभाओं एवं सार्वजनिक समारोह, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अन्त्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा. कोरबा के अंतर्गत सभी माॅल, होटल और रेस्तरां, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, सिनेमा हाल/थियेटर, जिम एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए संचालित किये जाएंगे.

भारत में ओमीक्रोन से पहली मौत

भारत में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप (India reports first death due to Omicron) से पहली मौत (first death from Omicron) राजस्थान के उदयपुर में पिछले सप्ताह हुई है. जिसकी पुष्टि बुधवार को नमूने की जांच के बाद की गई. स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल (Joint Secretary in the Union Health Ministry, Lav Agarwal) ने बुधवार को यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उदयपुर में हुई मौत ‘तकनीकी’ रूप से ओमीक्रोन से सबंधित है.

दी जा चुकी है कोरोना रोधी टीकों की 148 करोड़ से ज्यादा खुराकें

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोरोना रोधी टीकों की 148 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं. कल 91 लाख 25 हजार 99 डोज दी गईं हैं, जिसके बाद अब तक 148.67 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं.