कोंडागांव : जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता डॉ शिल्पा देवांगन ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए (Congress made serious allegations against Modi in Kondagaon) हैं. शिल्पा देवांगन ने कहा कि ''केंद्र की मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है. उनकी अग्निपथ योजना को लेकर देश में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. जिससे अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है.'' मोदी सरकार के सेना में शुरू की गई 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट नौकरी के खिलाफ देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ज़िला कांग्रेस प्रवक्ता डॉ शिल्पा देवांगन ने कहा कि ''मोदी सरकार के द्वारा सेना भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में देश की सेना और युवाओं के भविष्य दोनों को खतरा नजर रहा है. मोदी सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ देशभर के युवा सड़कों में उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सेना के भविष्य को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी भी चिंतित नजर आ रहे हैं और सरकार की इस योजना की भर्त्सना कर रहे हैं .इस योजना को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं.''



क्या है मोदी सरकार पर आरोप : जिला कांग्रेस प्रवक्ता (Kondagaon District Congress Spokesperson Shilpa Devangan) ने कहा कि ''मोदी सरकार 8 साल में देश के युवाओं को रोजगार देने के वादे को पूरा नहीं कर पाई. दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा कर युवाओं की वोट से सत्ता प्राप्त कर भाजपा की सरकार सत्ता मिलने के बाद युवाओं के रोजगार को ही खत्म कर रही है.अग्निपथ योजना में युवाओं को 4 साल तक के लिए सेना में कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरी (agneepath scheme for army recruitment) मिलेगी और 4 साल के बाद मात्र 25 प्रतिशत युवाओं को भारतीय सेना में अवसर मिलेगा 75 प्रतिशत को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा''

बीजेपी शासित राज्यों में क्या दिया जा रहा आश्वासन : शिल्पा देवांगन ने कहा कि ''जिस प्रकार से अग्निपथ योजना (Agnipath Recruitment Scheme) के खिलाफ उठ रही आक्रोश को दबाने के लिए भाजपा शासित राज्य की सरकारें युवाओं को 4 साल के बाद अपने राज्यों में नौकरी देने का आश्वासन दे रही है. ऐसे में उन राज्य सरकारों को तो 4 साल बाद नहीं बल्कि अभी वर्तमान समय में अपने यहां युवाओं को नौकरी देना चाहिए. बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश और प्रदेश की युवाओं को धोखा देने का षड्यंत्र कर रहे हैं. देश का युवा रोजगार मांग रहा (Agnipath scheme protest reason) है और भाजपा की सरकारें उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. मजाक उड़ा रहे हैं. केंद्र सरकार में सरकारी विभागों में अभी 30 लाख से अधिक पद रिक्त हैं.मोदी सरकार की नीयत यदि वास्तव में युवाओं को रोजगार देने की है तो तत्कालीन 30 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, जिसके आसार कम नजर आ रहे हैं''