कोंडागांव : स्वामी आत्मानंद विद्यालय कोंडागांव में अध्ययनरत नौ बच्चे शुक्रवार को ग्राम बफना से होकर बहने वाली ढाडया नाला में घूमने गए थे. जिसमें 4 बच्चों की डूबने से मौत हो (Four school children died due to drowning in Kondagaon) गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पटेल घटनास्थल पर पहुंचे. गोताखोर के दल ने सभी बच्चों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

कैसे हुआ हादसा :सहपाठी छात्रों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर को स्वामी आत्मानंद विद्यालय जामकोट पारा (Death of children of Kondagaon Swami Atmanand Vidyalaya Jamkot Para) में अध्ययनरत बच्चे स्कूल छुट्टी होने के बाद घूमने के लिए बफना डाढया नाला में गए थे. सभी बच्चे नहाने के लिए पानी मे उतरे और नहा रहे थे. उसी बीच कुछ बच्चे अधिक गहराई वाले जगह पर पहुंच गए.जिससे 4 बच्चों की मौत हो (Tragic accident in Kondagaon)गई.

कोंडागांव में दर्दनाक हादसा

किन बच्चों की हुई है मौत : स्वामी आत्मानंद विद्यालय में पढ़ने वाले चंद्रकांत साक्षी , मोहित कश्यप ,लाकेंद्र मरकाम ,तुषार नेताम की डूबने से मौत हुई है. जानकारी मिलते ही पुलिस और गोताखोर के दल ने बड़ी मशक्कत के बाद चारों बच्चों की शव को बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा.