कोंडागांव : जिले में गांजा समेत अवैध चीजों का परिवहन रोकने के लिए पुलिस ने कमर कसी (Eighty lakh recovered during checking in Kondagaon ) है. इसी क्रम में थाना फरसगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी में अवैध रूप से भारी मात्रा में नकदी रकम ले जाया जा रहा है.बताया गया कि ये रकम चोरी की हो सकती है.जिसके बाद फरसगांव पुलिस (Farasgaon police action) ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एम.सी.पी. लगाकर वाहनों कि जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने एक संदेही गाड़ी को रोककर तलाशी ली.





गाड़ी में मिला कैश : पुलिस ने मौके पर उपरोक्त व्यक्ति एवं वाहन की तलाशी के दौरान वाहन में पीछे के सीट के नीचे बनाए गए चेम्बर में एक पीले रंग की बोरी में भारी मात्रा में नकदी रकम बरामद हुआ. जिसे गवाहों के समक्ष गिनती करने पर कुल 80 लाख रूपए होना पाया गया. बरामद रूपए के संबंध में चालक और कंडक्टर से वैध दस्तावेज की मांग की गई. लेकिन रकम के दस्तावेज नहीं मिले.

पुलिस ने की कार्रवाई : पुलिस ने बरामद नकदी रकम 80 लाख रूपए चोरी का होने का संदेह पाये जाने पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई.आरोपीगण चालक भार्गव पटेल और कंडक्टर जयेश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया (Two arrested with eight lakhs in Farasgaon) गया.