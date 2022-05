कोंडागांव : छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दौरे पर निकलने से पहले सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की (Instructions to officers in review meeting ) है. इस बैठक में सीएम भूपेश ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं. जिसमे सीमांकन, नामांतरण, बंटवारे के शिविर नियमित संचालित करने के लिए कहा गया है. साथ ही सीएम भूपेश ने स्कूलों में बन रहे अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की संख्या की जानकारी ली. राजस्व विभाग के अधिकारियों को अस्थायी जाति प्रमाण पत्रों को समयसीमा में स्थायी करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा है कि ''आदिवासी इलाकों में मात्रात्मक त्रुटि से लाभ से वंचित हो रहे लोगों के लिए अंग्रेजी नाम को मानक मानकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए.''

राशन कार्ड को लेकर सीएम भूपेश का निर्देश : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh baghel ) ने अधिकारियों को राशन कार्ड बनने के बाद भी छूटे हुए लोगों का नाम जोड़ने और नए कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं. साथ नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत नालों को सही करने के साथ आवर्ति चराई योजना की मॉनटरिंग करने को सीएम भूपेश ने कहा है.

पलायन कर चुके लोगों को वापस लाने की पहल : सीएम भूपेश ने समीक्षा बैठक में कहा कि ''जो लोग लॉकडाउन के दौरान काम की तलाश में दूसरे राज्यों पलायन कर गए हैं. उन्हें चिन्हांकित करके वापस जिले में बुलाएं और जिले में ही काम देने की पहल हो. नक्सलवाद के कारण भी कई लोगों ने गांव छोड़ा लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है.इसलिए ग्रामीणों को वापस गांवों में लाने की पहल होनी (Initiative to bring back people who have migrated) चाहिए.समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा प्रशासनिक अधिकारी भी स्कूल में जाकर बच्चों का मार्गदर्शन करें. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपने कार्य को आनंद मानकर कीजिए, काम का बोझ बिल्कुल न लें बस सोच बदलने की जरूरत है.''