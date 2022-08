कांकेर : जिले (kanker news ) के माकड़ी में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे में गाड़ियों के पहिए रोक (Villagers did a ruckus in Kanker Makdi) दिए. ग्रामीण नेशनल हाईवे 30 में इकट्ठा हुए और ढाबा के पास ही चक्का जाम कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि माकड़ी से लगे ग्राम लाल मठवाड़ा में भानुप्रतापपुर जाने वाले मार्ग में 4 एकड़ सरकारी जमीन जो फॉरेस्ट विभाग के जंगल जमीन में आता है. उसे एक व्यक्ति ने अवैध रूप से पट्टा बनाकर कब्जा कर रखा है. जिसका ग्राम लाल मठवाड़ा के ग्राम वासियों ने विरोध करने के बाद अधिकारियों से शिकायत की थी.लेकिन किसी अधिकारी ने उनकी नहीं ( Protest against occupation of government land in Kanker Makdi) सुनी.

कलेक्टर पर लगाए आरोप : ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जमीन कब्जे को लेकर अपर कलेक्टर ने ग्रामीणों की नही सुनी. अपर कलेक्टर ने जमीन मालिक (Government land of Kanker Lal Mathwada occupied) के पक्ष में रिपोर्ट तैयार की है. जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण रायपुर - जगदलपुर नेशनल हाईवे में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर चक्काजाम कर दिया है. ग्रामीणों की मांग है कि जब तक प्रशासन जमीन के पट्टे को निरस्त नही करेगा तब तक चक्काजाम जारी रहेगा.

क्या है ग्रामीणों का कहना : ग्रामीणों का कहना है कि कब्जा की जमीन पर 1980- 81 में बोधघाट परियोजना के तहत (गांव की खाली जगह पर प्लांटेशन करने की परियोजना) सरकार द्वारा प्लांटेशन कर सागौन का पेड़ लगाया गया था. जो आज बड़े वृक्ष में तब्दील हो गए हैं. लेकिन एक व्यक्ति ने उस जमीन का पट्टा बनाकर अपने नाम पर कर लिया है. उस जमीन के साइड में पहले गांव के पतिराम का 25 डिसमिल जमीन थी. जिसमें पतिराम के परिवार वाले खेती किया करते थे. लेकिन जमीन बिकनेके बाद उसके बाजू वाली जमीन पर कब्जा करके उसका पट्टा बना लिया गया है. जिसका गांव वाले विरोध कर रहे हैं. गांव वालों ने प्रशासन से मांग की है कि अगर सरकारी जमीन जो गांव की है उसे वापस नहीं किया जाता तो गांव वाले उग्र आंदोलन कर कब्जा किए जमीन पर बस्ती बसा लेंगे.