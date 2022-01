कांकेर: नक्सली बनकर घर में डकैती की कोशिश करने घुसे 3 फर्जी नक्सलियों को ग्रामीणों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले (Villagers caught fake Naxalites in Kanker) कर दिया. दो आरोपी भाग निकलने में कामयाब हो गए. कोडेकुर्से थानाक्षेत्र के गुरदाटोला में बीती रात करीब 2 बजे ग्रामीण चमरुराम के घर 5 लोग जबरदस्ती घुस गए. उन्होंने खुद को नक्सली बताया और पैसों की मांग करने लगे. फर्जी नक्सली अपने साथ हथियार भी रखे थे. उनकी गतिविधियों को देखकर ग्रामीण परिवार को शक हुआ और उन्होंने हिम्मत करके उनका विरोध किया और जमकर पिटाई कर दी.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

नक्सली बनकर लूट की कोशिश पड़ी भारी

आधी रात को अचानक गांव के चमरुराम के घर बदमाशों ने धावा बोल दिया. वे खुद को नक्सली बताकर लूटपाट मचाने की कोशिश में थे. (fake Naxalites tried to rob in Kanker ) लेकिन परिवार के लोग फर्जी नक्सली होने की बात भांप गए और उनका विरोध शुरू कर दिया. शोर-गुल की आवाज सुनकर आस पास के लोग भी इकट्ठा हो गए और उन्हें घेर लिया. खुद को फंसता देख फर्जी नक्सलियों ने भागने की कोशिश की. जिनमें से 2 आरोपी भागने में कामयाब हो गए. तीन आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. पकड़े गए आरोपियों की ग्रामीणों ने अच्छे से पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले किया.

ग्रामीणों ने फर्जी नक्सली को पीटा

जिले में नक्सलियों के नाम पर लूट या दहशत फैलाने का यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी कई बदमाश फर्जी नक्सली बनकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं.