कांकेर : कांकेर जिले की चारामा पुलिस ने चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया (Gang of theft truck driver in Kanker) है. चोरी के आरोप में एक ट्रक चालक सहित दो सहयोगी धरे गए हैं. ये लोग रास्ते में पड़ने वाले दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे. ट्रक वालों के साथ एक कबाड़ी व्यवसाई को भी गिरफ्तार किया गया है. ट्रक चालक और उसके दो साथी अक्सर रायपुर से जगदलपुर और जगलपुर से रायपुर जाने के वक्त सुनसान दुकानों को अपना निशाना बनाते (stolen goods in Kanker) थे. इस बार बिल्डिंग मटेरियल के दुकान में चोरी करना इन चोरों को महंगा पड़ गया. कांकेर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ट्रक चालक और उसके 2 साथी के साथ कबाड़ी व्यवसायी को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी .

कैसे पकड़ाए चोर : चारामा थाना प्रभारी नितिन तिवारी ने बताया कि '' चारामा निवासी राजकुमार सोनेता ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके दुकान में रखे 60 हजार के बिल्डिंग मटेरियल के सामान को अज्ञात ट्रक वालों ने चोरी कर लिया है. जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक की खोजबीन शुरू की. धमतरी के जगतरा टोल नाका में एक ट्रक के चेकिंग के दौरान चोरी के समान के साथ जगलपुर निवासी गौरव बिशोई, प्रशांत तिवारी, शिवा गुप्ता नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया (Truck driver and accomplice arrested ) गया.

पहले भी दुकान में की थी चोरी : गौरतलब है कि ट्रक चालक पूर्व में भी उसी दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था. जिसे रायपुर भाटागांव कबाड़ी व्यवसायी सहादुर चौहान को बेचा गया था. पुलिस ने कबाड़ी व्यवसायी को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है .पुलिस चोरी के दूसरे चोरी की मामलों में भी इनके शामिल होने की आशंका जता रही है.