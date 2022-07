कांकेर : पोल रिप्लेसमेंट का कार्य कर रहे तीन मजदूर हाईटेंशन की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस ( Three laborers stuck in high tension line in Kanker) गए. घायल अवस्था में तीनों को पखांजूर सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के दौरान एक मजदूर की मौत होने की जानकारी मिली (one worker died due to current in kanker) है. वहीं दो मजदूरों की गम्भीर अवस्था को देखते हुए हायर सेंटर में इलाज किया जा रहा है.

कैसे हुई घटना : मिली जानकारी अनुसार पिछले हफ्ते भर पहले मरोड़ा में पोल टूट गया था. जिसे ठेकेदार पोल रिप्लेसमेंट का कार्य करवा रहा (Accident during pole replacement in Kanker) था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पोल को खड़ा करने के उपरांत तीनों बिजली के तार को खींच रहे थे. जैसे ही तीनों मजदूर तार को खींचे वो पीव्ही 75 के बिजली तार से जुड़ गया. जिससे तीनों मजदूर 11 केवी के चपेट में आ गए. जिसके बाद पास खड़े ग्रामीणों के प्लास्टिक के बोरा और सूखे लकड़ी की मदद से मजदूरों को बिजली के तार को अलग किया (Workers scorched by high tension line in Kanker) गया.

ये भी पढ़ें : कांकेर में बारिश ने खोली पोल

अस्पताल में हुई मौत : घायलों को ठेकेदार की गाड़ी से पखांजूर सिविल अस्पताल भर्ती किया गया. जहां पर पाडु उइके पिता केसरी उइके मरोड़ा निवासी को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं दिनेश आँचला और राजेश दुग्गा का प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है.