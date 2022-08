कांकेर : शहर से सटे ग्राम सिदेसर में भालुओं का आतंक से गांव वाले परेशान (Panic of bears in Sidesar village of Kanker ) हैं. कभी भालू घरों के दरवाजे तोड़ के घर अंदर घुस जाता है तो कभी घर के छज्जे में चढ़कर घरों को नुकसान पहुंचाते हैं. बीती रात भालू ने इंसानों जैसी हरकत की है. भालुओं ने एक ग्रामीण के घर का दरवाजा खोला और अंदर घुस (bears entering the houses) गए. हालांकि गनीमत थी कि उस वक्त घर पर कोई नहीं (kanker news ) था.

वन विभाग से ग्रामीण नाराज : इस हरकत की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना वनविभाग को दी.लेकिन वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे.जिसके कारण गांववाले नाराज (Villagers angry with Kanker Forest Department) हैं.ग्रामीणों का कहना है कि खाने की तलाश में अब भालू घरों के अंदर घुस रहे हैं. बीती रात दरवाजा खोलकर 4 भालू घर में घुसे और घर पर रखे राशन को खा गए.

कांकेर में भालू घरों में घुसकर कर रहे राशन चट

क्या है ग्रामीणों का कहना : ग्रामीण दुलमती यादव ने बताया कि '' बीती रात उनके घर मे तीन से चार भालू घुस गए. वहां घर में मौजूद नही थी. वह गांव में दूसरे घर में थी. भालू दरवाजे के कुंडी को तोड़ा और अंदर घुस गया. भालू पिछले महीने से गांव में आतंक मचा रहा है. जिससे ग्रामीण दहशत में है. वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग के रेंजर को इसकी सूचना लगातार देने के बाद भी मौके पर नही पहुंचते.भालुओं के लगातार गांव में आने से ग्रामीण दहशत के बीच जी रहे हैं.''